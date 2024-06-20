最適合菜鳥新手駕駛 五款2萬元以下的二手車

菜鳥駕駛早點上路，但什麼車款最適合他們？圖為一款2018年產雪佛蘭Colorado。(美聯社)

家中有年輕人考上駕照時，不妨先買輛二手車 讓菜鳥駕駛早點上路，但什麼車款最適合他們？汽車評鑑網站Edmunds的專家參考了高速公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）公布的碰撞測試評比，選出兩款轎車、兩款休旅車（SUV ）與一款皮卡，它們都在IIHS的評比中有良好表現，且價格低於2萬元、哩程數在7.5萬英里以下。

美聯社報導，為幫助父母決定哪款車最適合家中的新手駕駛，Edmunds的專家還參考了對舒適性、燃油經濟性與技術功能等的評論，選出以下五款可考慮為孩子購買的汽車（依字母順序排列）：

2015-2020年的雪佛蘭（CHEVROLET）COLORADO

找到價格低於2萬元、哩程數低於7.5萬英里的二手皮卡是一項挑戰，但許多雪佛蘭Colorado符合這些標準。根據IIHS的測試，2015-2021年的Colorados、依車廂長度所分的車款extended-cab與crew-cab都在碰撞測試中表現頗佳。不過，年份較舊的Colorados缺少一些現在常見的駕駛輔助功能，例如盲點警告；但較新的年份則有包括Teen Driver功能，讓父母可掌握孩子如何使用他們的皮卡。

2014-2022年的馬自達（MAZDA）3

小型車通常能為年輕駕駛提供低廉的價格與經濟的油耗。馬自達3的碰撞測試成績也很優異。馬自達在2014年重新設計馬3的掀背車與轎車，並在2019年再次進行改款。新款車型提供更多的駕駛輔助功能、適用於雪天的全輪驅動系統及更現代化的資訊娛樂系統。這一時期的每款馬自達3都獲得IIHS的「最佳安全選擇」評級，且只需花約2萬元，就能入手剛上市沒幾年的馬自達3。

2014-2021年的馬自達6

在較大的車型中，2014至2021年間生產的二手馬自達6轎車是一個明智的選擇。這款自今年4月起停產的時尚中型車最多可容納五人，標配的四缸引擎將動力與效率完美結合。升級至渦輪增壓的車型可提高性能，但油費也會增加。 此一時期的所有馬自達6都獲得IIHS的「最佳安全選擇」評級。從2016年開始，這款車還為駕駛在某些碰撞中提供了更好的保護。

小型SUV很受市場歡迎，如果要為新手駕駛買一款2萬元以下的二手車，Edmunds的專家認為2014至2021年款的馬自達CX-5是個不錯的選擇。這些年份的CX-5除均獲IIHS的「最佳安全選擇」評級外，還擁有較高的車身、良好的視野、細膩的收納設計、方便停車等優點。全輪驅動與四缸引擎在效率與加速性能上表現出色。馬自達在2017年重新設計了CX-5，增加了更多標配的駕駛輔助功能。

2013-2020年的速霸陸（SUBARU）OUTBACK

對喜歡戶外活動的年輕駕駛來說，二手速霸陸OUTBACK是不錯的入門車款。這些年份的OUTBACK均獲得IIHS的「最佳安全選擇」評級，還配備了標準全輪驅動與足夠的離地高度，有助於在山徑或露營區行使。如果不選擇六缸引擎與渦輪增壓引擎，這款速霸陸的油耗表現還算令人滿意。為孩子購買一輛低哩程數的OUTBACK，可以讓他們在未來享受到更好的行車體驗。