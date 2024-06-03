車價太貴 美國平均車齡12.6歲創新高

隨著車價高漲，美國車輛的平均年齡增為12.6歲，寫下歷史新高點。圖為二手車經銷商的老闆和總經理在檢查車子庫存。(路透)

隨著車價高漲，美國車輛的平均年齡增為12.6歲，寫下歷史新高點，比去年增加兩個月。

S&P全球移動公司（S&P Global Mobility）根據各州與聯邦政府的資料，算出還在開的私人轎車、卡車、休旅 車等平均車齡創下歷史紀錄，但新車銷量逐漸擺脫新冠病疫期零組件，如晶片，供應短缺的窘狀，平均車齡將逐漸下降。去年平均車齡只增加了三個月。

不過，J.D. Power消費者情報公司說，新車的平均價上個月達4.5萬元，雖然比2022年12月的高峰期價格低2000元，仍讓許多人望而卻步。

S&P全球移動售後服務研究部主任坎泡（Todd Campau）說，這對許多家庭來說，是高不可攀的價格，因此，「消費者被逼得沒辦法，只能讓老車繼續上路。」

另一還不買新車的原因是考慮買電動車 、油電混合車，還是汽油車？想買電動車的人擔心充電站不夠，半路電池的蓄電用光卻沒得充電，怎麼辦？另一原因則是現在的車子越來越耐用，再挨一段時間不是大問題，因此也就不急著換新車。

坎泡說，美國新車的銷量已開始恢復新冠疫情 前的水準，影響銷量的因素不再是防疫不出門和供應鏈問題，而是車價和利率。他預估，今年美國人將購置1600萬輛新車，比去年多40萬輛。2022年美國新增1390萬輛車。

他說，新車銷量增加，取代目前全國總私家客車2.86億輛當中的一部分，平均車齡將止升回跌。低價位車輛的銷量也在增加，這也可能拉低平均車齡。

繼續使用老車的人多，對汽車維修業者是好事。坎泡說，目前在路上跑的車，約70%已超過車廠保固期6年以上。他指出，保固期結束還跑得很順的車子，車主通常都會定期換機油，也遵照原廠維修手冊保養。