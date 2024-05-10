瑞士刀公司Victorinox擬推出無刀片工具

瑞士刀製造商Victorinox正在開發新版本的瑞士刀，新版本將不會有刀片。路透

瑞士刀製造商Victorinox正在開發新版本的瑞士刀，新版本將不會有刀片。

Victorinox發言人7日透過聲明向有線電視新聞網(CNN)透露：「我們正處於開發無刀片袖珍型工具的早期階段」，該公司表示不會取代原有工具，而是補足現有的多種工具。

發言人說：「創新是我們品牌的核心，我們總是傾聽消費者的聲音和他們的需求，並且認可，瑞士刀著名的功能性、多功能性和手藝在更專門的領域和情況下有需求。」

先前Victorinox執行長小艾森納(Carl Elsener Jr.)曾向瑞士媒體Blick透露，他擔心許多市場對刀具愈來愈嚴格的監管。

例如，對於持刀犯罪盛行的擔憂增長，英國政府正考慮關於帶刀物品的新立法。

艾森納說：「在英國或某些亞洲國家，有時只有在工作需要用到或戶外操作時才允許攜帶刀具。然而在城市，要去學校、電影院 或購物時，攜帶袖珍刀受到嚴格的限制。」

他指出，在一些國家，刀具被視為武器而非工具，並透露Victorinox正在為特定的運動或自行車等戶外活動開發新工具。

艾森納說：「我心裡已經有一款為自行車騎士而生的酷工具。我們的系列產品中已經有一款專門為高爾夫球手設計的工具。自行車騎士可能需要特殊的工具，但不一定需要刀片。」

Victorinox王朝由卡爾·艾森納(Karl Elsener)於1884年建立，代代相傳。

近幾年該公司推出襪子、鐘錶和香氛等新的產品線，試圖對抗瑞士強勢貨幣 (法郎)的壓力。

2012年小艾森納表示，強勢的法郎侵蝕利潤 ，迫使該公司必須更加創新。