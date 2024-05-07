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因為這3點 多花60元成好市多高級會員恐不值得

編譯周靜芝 / 即時報導
好市多（Costco）的基本（Gold Star）會員每年需繳60元年費，升級的高端菁英（Executive）會員每年需繳120元。理財網站The Motley Fool稱，多付60元對許多人來說可能並不值得。美聯社
好市多（Costco）的基本（Gold Star）會員每年需繳60元年費，升級的高端菁英（Executive）會員每年需繳120元。理財網站The Motley Fool稱，多付60元對許多人來說可能並不值得。美聯社

好市多（Costco）的基本（Gold Star）會員每年需繳60元年費，升級的高端菁英（Executive）會員每年需繳120元。理財網站The Motley Fool稱，多付60元對許多人來說可能並不值得，原因為以下這三點：

1. 為了讓付出的會員費物有所值而多花錢採買

好市多升級會員資格最大好處之一，是可以從好市多購物中獲得2%獎勵回饋。不過，必須每年在好市多消費至少3000元才能獲得這些獎勵。

據統計，典型的好市多顧客每年在該賣場的消費額約為3018元，這與要讓年費物有所值所需的金額相當接近；但有些人可能比這些顧客的花費少許多，或者已接近3000元，但尚未達到目標。

擔心會員費不值得而在購物車裡多放些商品，以超過3000元的門檻，確實是個辦法；但如果因而採購了本來不需要的東西，便有待商榷了。

2. 必須是活躍會員才能獲得獎勵

與現金回饋的信用卡或山姆會員店的獎勵不同，好市多是一年發放一次會員獎勵 ，時間是在續約日期前三個月發放，但必須是付清年度會員費，才能消費這筆金額。

會員獎勵所需等待的時間實在太長，無法用這筆錢來降低全年開支；意即如果在會員年度開始時購買了價值1000元商品，為享用賺取的20元回饋，要等上幾乎一年。

3. 許多福利用不上

好市多還為高端菁英會員提供一些額外福利，但以多數標準來看，這些福利乏善可陳 ，包括：節省瓶裝水配送費用；寵物保險折扣；道路救援與開鎖協助，前提是透過好市多購買汽車保險；訂購支票本享折扣；業務支付處理；新車與二手車折扣。

不妨想想上一次使用好市多送瓶裝水或訂購支票是什麼時候的事了，除非打算買車或購買寵物、汽車保險，否則這些額外的福利可能並不值得多付60元會員費。

好市多 福利 保險

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