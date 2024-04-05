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權威消費刊物評比 經銷商修車廠這3家最糟

編譯周靜芝 / 即時報導
現代（Hyundai）logo。路透
現代（Hyundai）logo。路透

權威消費評鑑雜誌「消費者報導」（Consumer Reports）日前發布的最新調查指出，汽車經銷商的修車廠在維修價格、等待時間與整體服務方面的客戶滿意度參差不齊，其中以現代（Hyundai）、吉普（Jeep）與起亞（Kia）風評最差、排名吊車尾。

吉普（Jeep）logo。路透
吉普（Jeep）logo。路透

調查顯示，吉普的客戶抱怨維修服務未能一次到位，而起亞的客戶則因溝通不順暢而降低了他們對體驗的評比。起亞回應指稱，美國的高銷售量導致該公司所能提供的服務無法跟上，他們正在努力解決這一問題。

福特（Ford）與賓士（Mercedes-Benz）、福斯（Volkswagen）、日產（Nissan）的排名也沒好太多；福特在維修價格和完工時間上分數較低。

整體而言，消費者對獨立修車廠的評價最佳，其次是固特異（Goodyear）、AAA Car Care Plus、萬達（Midas）、Christian Brothers Automotive與泛世通（Firestone Complete Auto Care）。而得分最高的經銷商修車廠是Acura、凌志（Lexus）、馬自達（Mazda）、富豪（Volvo）、豐田（Toyota）、特斯拉（Tesla）和本田（Honda）。

通用汽車公司（General Motors）的各品牌經銷商排名居中，包括GMC、別克（Buick）、雪佛蘭（Chevrolet）、奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、道奇（Dodge）、速霸陸（Subaru）及凱迪拉克（Cadillac）。

消費者在信任度、合理價格、名聲及經驗豐富的技師方面，給予獨立汽車維修廠極高評價，同時也稱讚經銷商在提供乾淨、寬敞空間的舒適度上，以及提供借車服務上表現可圈可點。

調查也發現，最可能到經銷商所屬維修中心的車主，包括特斯拉（89%）、凱迪拉克（61%）、奧迪（54%）、公羊（Ram，54%）與速霸陸（52%）；而最傾向求助經銷商以外維修廠的車主，包括雪佛蘭（43%）、現代（40%）、吉普（39%）、克萊斯勒（31%）與道奇（29%）。

起亞（Kia）logo。路透
起亞（Kia）logo。路透

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