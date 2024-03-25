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滋潤身體為皮膚紓壓 艾維諾潤膚霜3.1萬人說讚

編譯尤寶琪／即時報導
Aveeno舒緩身體保濕乳(Stress Relief Moisturizing Body Lotion)。圖取自Amazon.com
Aveeno舒緩身體保濕乳(Stress Relief Moisturizing Body Lotion)。圖取自Amazon.com

雅虎網站撰稿人凱莉．麥凱布(Carrie McCabe)沉迷於保持自己雙手滋潤，但又不喜歡市面上多數保濕乳液，會在皮膚上留下一層滑溜薄膜的感觸；麥凱布表示，她想要的是可以快速吸收又不油膩，且沒有強烈並黏膩的氣味。

麥凱布的「秘方」就是Aveeno舒緩身體保濕乳(Stress Relief Moisturizing Body Lotion)；這是一款不油膩、吸收力強、能幫助紓壓並有著讓人放鬆心情香味的乳液，一罐33盎司售價僅18元。

這款乳液如此神奇的其中科學原理，包括了其成分聚二甲基矽氧烷(Dimethicone)和備用成分的甘油(glycerin)，兩者相互作用，在皮膚上形成一層保濕但不油膩的屏障。聚二甲基矽氧烷和甘油是許多保濕乳液中都有的典型成分，但包括Aveeno舒緩身體保濕乳在內等Aveeno多數產品，同時還含有膠體燕麥(colloidal oatmeal)這種具有舒緩功能，且深受皮膚科醫師喜愛的成分。

運動網站Healthline分享指出，燕麥含有包括維生素E、阿魏酸(ferulic acid)和燕麥多酚(Avenanthramides)等抗發炎和保濕化合物，所以對皮膚大有益處；能緩解包括濕度不足、熱水淋浴、頻繁洗手或其他刺激物等造成的日常皮膚壓力。

麥凱布表示，淡雅清爽不濃郁的薰衣草香味，讓這款乳液成了她一天之中，幫助她舒緩壓力不可缺少的一部分。

亞馬遜上共有超過3萬1000名使用者，給這款乳液高達4.7顆星的評價，他們表示：「濃稠但不油膩…兩大瓶可讓我用上兩個月左右，很愛它的薰衣草香味。」、「讓我乾燥的肌膚感到且同時看起來也很滋潤，讓肌膚不再乾裂像鱷魚皮樣。」、「舒緩了我正在從藥物過敏中恢復的皮膚。一名醫師無視我的藥物過敏史，開藥導致我全身長蕁麻疹。但這產品舒緩了我的皮膚，止了癢，很有效。」

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亞馬遜 雅虎

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