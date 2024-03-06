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選購二手純電動車 5大注意事項

編譯彭尚興／即時報導
圖為雪佛蘭(Chevrolet)的Bolt EV 電動車。美聯社
圖為雪佛蘭(Chevrolet)的Bolt EV 電動車。美聯社

專業汽車網站 Edmunds針對首次「棄油轉電」買二手電動車的車主，提出購車之前須注意的5大事項。

一、瞭解能源成本效益

一般而言，汽油或柴油的價格比電價更為穩定；電價會因為居住地區、使用時間的不同，而有價格差別。儘管電動車充飽電的費用，比加滿傳統燃油汽車的油箱更便宜，但必須經過仔細計算才能瞭解節省的能源效益，是否抵得過車價的增加。環保署的fueleconomy.gov網站，可以協助車主計算不同車款的能源效益，以及全年燃料或電費成本。

二、部分電動車款可申請聯邦抵稅優惠

國稅局去年1月修訂了關於中古電動車的抵稅額度，售價2萬5000元或以下的二手電動車輛，可以申請最高4000元或相當於購車價格30%的抵稅額，前提是購買時車齡必須已達兩年以上，而且僅限於向有營業登記的車商購買，私人交易並不適用。相關訊息可上國稅局官網「二手電動車抵稅額度」專頁https://www.irs.gov/credits-deductions/used-clean-vehicle-credit查詢。

三、中古電動車每次充電可行駛哩程數不如新車

聯邦政府要求所有電動車製造商針對電池提供八年或10萬哩的保固，但電池效能的衰退仍然是個不得不考慮的現實。車隊追蹤管理公司Geotab的調查分析報告指出，電動車每次充電的最大行駛距離，平均每年會減少2.3%。換句話說，假設一輛電動車全新時每次充飽電可行駛170哩，五年之後，行駛距離將剩下大約150哩。而且，高溫或酷寒的環境，都會影響電池效能。

四、即使可行駛距離減少亦足供日常使用

據聯邦公路管理局統計，美國駕駛人平均每天行駛距離為37哩，遠低於任何一款電動車的可行駛距離。但個別車主仍應仔細評估自己的用車目的、通勤距離和駕駛習慣，在搜尋適合的車款。

五、是否需要設置家用充電樁

國內電動車專用充電樁的數目仍遠遠無法滿足需求，車主在購車前要先查明居住和工作地點附近是否有充電站。當然，在自家安裝一具充電樁是最方便的安排，但充電效率最高、速度最快的EVSE充電系統，每具安裝成本約600元，且限用240伏特家用電源。

電動車 國稅局 高溫

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