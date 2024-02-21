我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

房租飆物價高 許多人背上信用卡債

編譯周芳苑／綜合報導
專家指出，受通膨衝擊，全美中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，信用卡拖欠率上升。(美聯社)
專家指出，受通膨衝擊，全美中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，信用卡拖欠率上升。(美聯社)

兩年多來與通貨膨脹奮戰過後，全美許多以中低收入為主的民眾儲蓄已耗盡，信用卡餘額增加。專家擔心，手頭吃緊的人多半是租屋者，財務狀況未來一年恐更惡化，恢復還學貸的年輕人處境特別困難。

道明經濟公司(TD Economics)經濟學者麥克勞德(Shernette McLoud)在日前發表一份報告中稱，美國經濟比多數專家預期好，歸功於韌性十足的消費者，但消費者強勁支出越來越倚靠信用卡融資。

2023年第三季，全美信用卡餘額超過1.05兆元，創新高，預料聯邦存保公司(FDIC)下個月公布的第四季數據將再增加。信評機構穆迪(Moody's)最近報告顯示，信用卡拖欠率、銀行認定永遠無法償還的貸款百分比「沖銷率」(charge-off rates)都遠高於2019年水準，預計將續升。

兩大信評系統之一的VantageScore總裁兼執行長塔瓦雷斯(Silvio Tavares) 說，消費者已開始出現明顯壓力。

約占全美三分之二、擁有房屋以及投資股市並取得相當不錯成績的人，通常有足可因應高通膨所需的儲蓄，其他人很艱難。

穆迪資深副總裁科恩菲爾德(Warren Kornfeld)說，中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，拖欠率上升，因通膨備受打擊；預計今年拖欠率將續升。

各信用卡公司客戶群財力不一，都有信用卡拖欠情況。同步(Synchrony)沖銷率一年內從3.5%躍升至5.6%，約4.7%客戶帳單拖欠至少30天，較一年前增加。發現者(Discover)信用卡餘額1020億元，比去年同期增加13%，沖銷率和30天拖欠率也上升。

房租上漲，租屋者壓力特別大。

美國運通(American Express)客戶信評較高、按月還清信用卡餘額，但上季淨沖銷率仍達2%，高於去年同期的1.2%。

客戶層居中的摩根大通(JPMorgan Chase)和美國銀行(Bank of America)持續預留更多資金以彌補潛在貸款損失。

銀行業信心報告顯示，貸款趨保守，人們不太可能將高額信用卡帳單再融資為低利貸款。

專家指出，受通膨衝擊，全美中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，信用卡拖欠率...
專家指出，受通膨衝擊，全美中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，信用卡拖欠率上升。(美聯社)

信用卡 貸款 低收入

上一則

食物價格高 政府施壓大型連鎖超市降價

延伸閱讀

Capital One收購Discover 將成全美最大信用卡公司

Capital One收購Discover 將成全美最大信用卡公司
有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行
違約債務暴增 半數企業慣犯

違約債務暴增 半數企業慣犯
中國17個地方貸款平台 遭穆迪降評至「負面」

中國17個地方貸款平台 遭穆迪降評至「負面」

熱門新聞

銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

2024-02-13 13:15
洗碗精。Image by Kampus Production from pexels

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

2024-02-13 09:52
麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 。路透

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

2024-02-14 13:16
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

2024-02-15 09:42
去年以84分奪得榜首的Trader Joe's雖維持分數，但好市多(Costco)、佛州的大眾超市(Publix)、總部位於德州的H-E-B今年拿到85分並列第一，以些微差距搶下美國人最滿意超市的寶座。美聯社

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

2024-02-14 11:22

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元