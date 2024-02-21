房租飆物價高 許多人背上信用卡債

專家指出，受通膨衝擊，全美中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，信用卡拖欠率上升。(美聯社)

兩年多來與通貨膨脹奮戰過後，全美許多以中低收入 為主的民眾儲蓄已耗盡，信用卡 餘額增加。專家擔心，手頭吃緊的人多半是租屋者，財務狀況未來一年恐更惡化，恢復還學貸的年輕人處境特別困難。

道明經濟公司(TD Economics)經濟學者麥克勞德(Shernette McLoud)在日前發表一份報告中稱，美國經濟比多數專家預期好，歸功於韌性十足的消費者，但消費者強勁支出越來越倚靠信用卡融資。

2023年第三季，全美信用卡餘額超過1.05兆元，創新高，預料聯邦存保公司(FDIC)下個月公布的第四季數據將再增加。信評機構穆迪(Moody's)最近報告顯示，信用卡拖欠率、銀行認定永遠無法償還的貸款 百分比「沖銷率」(charge-off rates)都遠高於2019年水準，預計將續升。

兩大信評系統之一的VantageScore總裁兼執行長塔瓦雷斯(Silvio Tavares) 說，消費者已開始出現明顯壓力。

約占全美三分之二、擁有房屋以及投資股市並取得相當不錯成績的人，通常有足可因應高通膨所需的儲蓄，其他人很艱難。

穆迪資深副總裁科恩菲爾德(Warren Kornfeld)說，中低收入租屋者為主的族群逐漸感受財務壓力，拖欠率上升，因通膨備受打擊；預計今年拖欠率將續升。

各信用卡公司客戶群財力不一，都有信用卡拖欠情況。同步(Synchrony)沖銷率一年內從3.5%躍升至5.6%，約4.7%客戶帳單拖欠至少30天，較一年前增加。發現者(Discover)信用卡餘額1020億元，比去年同期增加13%，沖銷率和30天拖欠率也上升。

房租上漲，租屋者壓力特別大。

美國運通(American Express)客戶信評較高、按月還清信用卡餘額，但上季淨沖銷率仍達2%，高於去年同期的1.2%。

客戶層居中的摩根大通(JPMorgan Chase)和美國銀行(Bank of America)持續預留更多資金以彌補潛在貸款損失。