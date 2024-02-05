輕便易攜保命神物 一氧化碳偵測器3萬人愛

Kidde一氧化碳偵測器（Carbon Monoxide Detector）。圖取自Amazon.com

在為新的一年設定目標時，雅虎 新聞網站撰稿人羅絲（Britt Ross）表示，有個重要、不能省略的部分是：盡可能確保家庭安全。她說，這代表每層樓都要安裝一氧化碳偵測器，而且必須能正常運作；如果不記得上次更換一氧化碳偵測器的日期，那可能是時候該換個新的了。羅絲推薦一款獲得消費者高度評價的Kidde一氧化碳偵測器（Carbon Monoxide Detector），攜帶方便，旅行時也可使用。

Kidde一氧化碳偵測器不到半磅重、寬5英吋，不但是旅遊時最佳伴侶，也很適合家中使用。裝上兩個AA電池，便可安置在牆上或放在桌子等平面上；使用前先按下測試按鈕（會發出巨大聲響），綠燈亮即表示已開啟，若紅燈亮並發出嗶嗶聲，則表示應立即撤離至室外。

羅絲說，這款小巧的一氧化碳偵測器提供10年保固，但需確保電池處於工作狀態；使用電池的好處是，不用插頭、在停電時也能繼續運作。

一款在亞馬遜 網站售價約18元的Kidde一氧化碳偵測器，讓近3萬人睡得更安心。一位鬆了口氣的消費者分享說，這個產品可能救了他全家人性命。他說，在決定換掉幾年前安裝的一氧化碳偵測器兩周後，某個凌晨4點，Kidde的偵測器開始在熱水爐附近發出警報；在請來水管工人後，發現老舊的熱水爐有一氧化碳外漏，但不是持續性的，若繼續用先前的偵測器可能未達警報程度。他說，這個問題會越來越嚴重，所以Kidde提早發出警報，讓可能造成實際或更嚴重損害前有機會防範。

另一位旅遊行家也分享說，他們買這款一氧化碳偵測器是為了帶去墨西哥 科蘇梅爾島；它非常輕便，易於打包。他強烈建議在出國旅行時攜帶一個，多層安全保障總沒錯。

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