輕便易攜保命神物 一氧化碳偵測器3萬人愛

Kidde一氧化碳偵測器(Carbon Monoxide Detector)。圖取自Amazon.com

在為新的一年設定目標時,雅虎 新聞網站撰稿人羅絲(Britt Ross)表示,有個重要、不能省略的部分是:盡可能確保家庭安全。她說,這代表每層樓都要安裝一氧化碳偵測器,而且必須能正常運作;如果不記得上次更換一氧化碳偵測器的日期,那可能是時候該換個新的了。羅絲推薦一款獲得消費者高度評價的Kidde一氧化碳偵測器(Carbon Monoxide Detector),攜帶方便,旅行時也可使用。

Kidde一氧化碳偵測器不到半磅重、寬5英吋,不但是旅遊時最佳伴侶,也很適合家中使用。裝上兩個AA電池,便可安置在牆上或放在桌子等平面上;使用前先按下測試按鈕(會發出巨大聲響),綠燈亮即表示已開啟,若紅燈亮並發出嗶嗶聲,則表示應立即撤離至室外。

羅絲說,這款小巧的一氧化碳偵測器提供10年保固,但需確保電池處於工作狀態;使用電池的好處是,不用插頭、在停電時也能繼續運作。

一款在亞馬遜 網站售價約18元的Kidde一氧化碳偵測器,讓近3萬人睡得更安心。一位鬆了口氣的消費者分享說,這個產品可能救了他全家人性命。他說,在決定換掉幾年前安裝的一氧化碳偵測器兩周後,某個凌晨4點,Kidde的偵測器開始在熱水爐附近發出警報;在請來水管工人後,發現老舊的熱水爐有一氧化碳外漏,但不是持續性的,若繼續用先前的偵測器可能未達警報程度。他說,這個問題會越來越嚴重,所以Kidde提早發出警報,讓可能造成實際或更嚴重損害前有機會防範。

另一位旅遊行家也分享說,他們買這款一氧化碳偵測器是為了帶去墨西哥 科蘇梅爾島;它非常輕便,易於打包。他強烈建議在出國旅行時攜帶一個,多層安全保障總沒錯。

