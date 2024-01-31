不收現金成趨勢…600萬「無開戶者」沒法消費

愈來愈多商店採用電子支付方式結帳。圖為一名男子在西雅圖一家亞馬遜智慧無人商店，使用手機應用程式結帳。(美聯社)

隨著電子支付日益普及，加上防範偽鈔，全國許多商店開始拒收現金，不過統計顯示，國內至少有600萬人屬於「無開戶者」(unbanked)而淪為商家的拒絕往來戶。

StudyFinds.org網站日前報導，波士頓大學(Boston University)商學院副教授(Jay L. Zagorsky)最近訪問西雅圖時，發現許多商店標示「不收現金」(No cash accepted)，於是「無開戶者」被拒於門外。

根據2021年聯邦存款保險 公司(FDIC)調查，沒有在銀行開戶的最大原因就是經濟弱勢，有超過40%受訪者坦承財務困頓，無法滿足銀行要求的最低餘額。

隨著電子支付日益普及，加上防範偽鈔，全國許多商店開始拒收現金。圖為一名消費者以現金購買iPhone手機。(美聯社)

該調查發現，年收入低於1萬5000元的弱勢族群約四分之一沒有開戶；相較之下，年收入超過7萬5000元者幾乎人人都有銀行帳戶；另外有三分之一認為「避開銀行可保有更多隱私」，剩下三分之一則坦承完全「不信任銀行；還有逾四分之一認為銀行收費太高，同時也有四分之一認為銀行收費難以估計。

Bankrate最新調查顯示，銀行開戶每月基本收費約5至15元，除了固定費用，存戶每次從自動提款機(ATM)提領現金或需要其他金融服務時，銀行可收取4至5元服務費，甚至帳戶餘額不足，還會衍生約25元透支費。

FDIC最新數據顯示，國內有近600萬的「無開戶者」，若以每戶家庭2.5人計算，有超過1500萬人和銀行沒有往來；有1900萬戶家庭銀行戶頭餘額不足，同時有4800萬人的家庭和銀行鮮少往來。

將上述1500和4800兩個數字相加，全國約有五分之一人口和銀行等金融機構毫無關聯，導致他們容易成為零售、餐飲、交通甚至醫療院所的拒絕往來戶，若加上遊民 、居無定所和無證移民，「無開戶者」的確切人數可能超過FDIC估計。

另外值得注意的是，隨著愈來愈多店家拒受現金，「無開戶者」被迫改用預付卡消費，以知名連鎖賣場沃爾瑪 (Walmart)加值金融卡為例，買一張得先花1元，然後每個月付6元基本費，此外每次加值又要付3元服務費，各種附加費用對於弱勢族群又是一筆雪上加霜的負擔。