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自助結帳不誠實…投機分子跳過掃描、連警察也知法犯法

編譯廖振堯／綜合報導
全美零售聯盟的數據顯示，入店行竊在2022年造成的損失達1121億元。圖為新澤西州一家沃爾瑪分店。(路透)
全美零售聯盟的數據顯示，入店行竊在2022年造成的損失達1121億元。圖為新澤西州一家沃爾瑪分店。(路透)

許多零售商推出自助結帳通道，卻也讓投機分子「跳過掃描」(skip scanning)，略過價格較貴、只掃描便宜商品或假裝有掃描，避過保全注意。新澤西州甚至查獲一名警察便因此舉被控入店行竊(shoplifting)。

新州媒體NJ.com報導，新州孟莫斯郡(Monmouth County)檢察官辦公室表示，36歲的警察聖提亞哥(Brenden Santiago)去年12月間在某家連鎖折扣零售商的數家不同分店消費六次、未誠實掃描商品，其中一次甚至還穿著警察制服。檢察官辦公室發言人拒絕透露是哪家零售商。

根據新州退休金紀錄，聖提亞哥年薪現為10萬7093元，目前已被停職。聖提亞哥的律師加里根(Jeffrey Garrigan)週四沒有回應電話和電郵。

全美零售聯盟的數據顯示，入店行竊在2022年造成的損失達1121億元。圖為德州一...
全美零售聯盟的數據顯示，入店行竊在2022年造成的損失達1121億元。圖為德州一家目標百貨分店。(美聯社)

全美零售聯盟(National Retail Federation，NRF)表示，其最新的國家零售安全調查(National Retail Security Survey)發現入店行竊在2022年造成的損失達1121億元，遠高於前一年的939億元。不過該組織沒有各州個別數據，也沒有特別統計「跳過掃描」造成的損失。調查中還有88%的零售商表示商店扒手們比一年前「更加激進和暴力」。

由於行竊猖獗、自助掃描難落實結帳，零售商紛紛考慮撤回此服務。Dollar General在2022年擴大自助結帳通道到約1萬9000家分店，現在表示正在重新評估該策略；沃爾瑪(Walmart)也取消一些店面的自助結帳通道。ShopRite亦取消部分通道，並將自助結帳商品上限設為20件；目標百貨(Target)更在部分店面嘗試自助掃描商品僅限10件內。

好市多(Costco)等其他零售商則表示，他們將在自助結帳通道上增派更多員工，以打擊「寄生會員」和其他問題。

零售商 新州 新澤西州

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