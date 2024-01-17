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新年購車參考 2024年度北美風雲車名單揭曉

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新年購車參考 2024年度北美風雲車名單揭曉

編譯彭尚興／即時報導
豐田Toyota Prius油電混合車獲評為2024年度風雲汽車。美聯社
豐田Toyota Prius油電混合車獲評為2024年度風雲汽車。美聯社

每年元月公布的北美年度風雲車(NACOTY)榜單，除了是汽車工業的標竿，對於有打算換車的消費者而言，也頗有參考價值。

NACOTY的評比標準包括車輛創新、設計、安全、外觀、性能、科技、駕駛樂趣、乘客感受及價值，今年共有52款轎車、休旅車和皮卡參與競爭，最後名單在4日公布並頒獎。

來自美國和加拿大的50位專業汽車記者，經親身實地試駕後，評選出豐田Toyota Prius油電混合車為2024年度風雲汽車。同時，起亞Kia EV9大型休旅車和福特Ford Super Duty皮卡也分別獲評為年度休旅車和年度小卡車。

Toyota Prius是第二次拿下風雲汽車的殊榮。獲勝原因在於目前第五代車款外型極具突破性，重心更低、軸距更長，更易於駕馭；但在操控性能提升的同時，仍能維持出色的油耗表現。

2024年式Prious採用2.0升直列四缸引擎，最大出力196匹馬力，最佳油耗57哩/加侖，有PHEV可插電及HEV油電混合兩種充電模式，建議售價為2萬7950元起。

Kia EV9令人驚豔的外型設計和豪華質感，獲得評審高度讚賞。可供七名成人乘座的寬敞空間，在純電動車中實屬難能可貴；更重要的是以較低價格挑戰豪華休旅車市場的競爭力。

起亞Kia EV9大型休旅車獲評為2024年度休旅車。美聯社
起亞Kia EV9大型休旅車獲評為2024年度休旅車。美聯社

EV9電動馬達可輸出379匹馬力，有全時四驅和後輪驅動兩種配置，聯邦環保署實測充電行駛距離達304哩，建議售價5萬6395元起。

Ford F系列Super Duty皮卡有強大的載重與拖曳能力，以及出色的性能表現，卻仍操控容易，且乘坐舒適，使其在同級產品中保持領先地位。這已是福特連續第四年拿下年度小卡車的殊榮。

配備6.7升V8柴油渦輪引擎，Super Duty爆發力可達500匹馬力和1200磅/呎扭力，入門款F-250 XL建議售價4萬4790元起。

除了上述三款風雲車之外，還有一些遺珠之憾。包括現代Hyundai Ioniq 6 EV純電動車以及全新設計的本田Honda Accord房車，在轎車項目也獲得極高評價。休旅車方面，則有現代汽車高檔副牌Genesis的GV70小型休旅車和Hyundai Kona；雪佛蘭Chevrolet Colorado和Silverado純電皮卡在測試中也有不俗表現。

福特Ford Super Duty皮卡獲評為2024年度小卡車。美聯社
福特Ford Super Duty皮卡獲評為2024年度小卡車。美聯社

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