付現金有折扣 改變消費者習慣

聯邦法律禁止商家向使用提款卡付帳的消費者收取額外費用。(路透)

隨著店家想方設法避開不斷上漲的信用卡 交易費，現金支付折扣現在已成為許多咖啡廳、餐廳與其他店家的交易方式，亞特蘭大 聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)的研究顯示，2015年至2022年，全現金支付含折扣的比率增加66%。

但即使是在高收費的世界裡，現金不一定永遠是最好用的選項，正如同消費者必須選擇的銀行卡和行動支付選項增加，決定何時和是否支付現金也令人困惑，現金支付在某些時候也許更便宜，但就獎勵及便利性而言，銀行卡往往勝過鈔票。

零售商主要以兩種方式鼓勵使用現金，有些商家會對信用卡支付加收費用，有些則提供現金折扣，消費者若在結帳時發現任何意外的收費，可以向商家提出此問題，事實上，拜登 政府計畫打擊所謂的「垃圾收費」(junk fees)，以支持更明確的定價規則。

聯邦法律禁止商家向用簽帳金融卡(debit card，或稱提款卡)付款的消費者收取額外費用，若使用信用卡付款的價格高於定價，則屬於手續費；消費者可以直接向支付網路舉報他們懷疑可能違反信用卡政策的店家，被抓到違反法規的店家可能必須繳交罰款。

此外，許多信用卡提供的獎勵，可以抵消現金支付可能可以省下的費用。

亞特蘭大聯邦儲備銀行調查主管福斯特(Kevin Foster)表示，一般而言，比起連鎖店或企業，小商店更傾向鼓勵消費者使用現金。

支付產業業者表示，由於大部分人偏好以信用卡支付，許多商家猶豫是否提供現金折扣與附加費用，怕導致客人減少，因此現金折扣與附加費用在基本的交易中較常見，例如購買汽油。

支付系統公司TRNXN的創辦人哈菲爾德(Paul Hadfield)指出，這樣的情況在疫情後改變了，消費者對小型店家更加同情，嚴重的通貨膨脹又逼得商家想辦法降低成本，如今他有八成客戶使用現金折扣或額外費用，兩年前則沒有，這些客戶平均一個月省下約3000元。