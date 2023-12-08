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商家愛推銷 但買商品實在不需延長保固

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。Image by Andreas Breitling from Pixabay
示意圖。Image by Andreas Breitling from Pixabay

消費者無論是購買洗衣機、耳機、沙發、咖啡機、吹葉機等各樣商品時，都可能遇到商家推銷購買延長保固 ，但沒必要買。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)教授曼斯婓爾德(Cathy Lesser Mansfield)表示，幾乎所有產品都會附帶紙本的製造商保固書，她說，「保固書是確認商品的品質並同意當產品在指定期間出現瑕疵或故障時，可以獲得維修服務或換貨。」製造商提供的保固，在至少幾週時間內無償提供消費者某種產品保障，但重點在於明白保固範圍與期限。

零售商每次售出延長保固都可從中獲得一定比率的佣金，也會提供誘因給銷售人員向消費者兜售。非營利消費者權益組織Consumers’ Checkbook編輯巴斯勒(Kevin Brasler)說，「當銷售人員告訴你一定要給商品保障時，這就是警訊，因為這時候他們正在想方設法多獲利。」

曼斯婓爾德指出，如果消費者是以融資購買商品並購買延長保固，也得付利息。

多數的延長保固都設有消費者無權置喙的例外與條件，例如保固範圍雖包含壞掉的電線，但並不包含突波引起的故障。許多保固供應商是與第三方維修公司合作，所以，消費者並無法掌握前來維修的對象或其技術程度為何。除此之外，電子消費性商品與電器會快速折舊，一旦商品無法修理，消費者無法選擇更換的款式，或保固供應商使用折舊價值換貨。

另外，申請保固理賠的過程繁瑣，除了得轉接多次電話才能找到正確處理窗口外，可能還需要預備一大堆文件。例如如果購買的椅子壞了，消費者申請時可能需要提供製造商保固、原始收據、保固方案副本、保固方案收據以及擁有該產品的文件證明等等，如此容易讓消費者打退堂鼓。

其實，目前許多信用卡已提供使用該信用卡購物可享延長保固方案的優惠，讓消費者不用花錢額外購買。部分信用卡還可將製造商保固期限延長兩倍或增加兩年。巴斯勒指出，好市多(Costco)也針對部分產品，提供不限付款方式免費給予延長保固的優惠。

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