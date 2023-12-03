「別買便宜平板」 他們列6大缺點：浪費錢 買了會後悔

圖／ingimage

許多電商 日前都在進行「黑色星期五 」的促銷活動，你是否當時也有跟上，購入新的平板等3C產品呢？然而外媒建議，千萬別浪費錢購入安卓（Android ）的便宜平板，除了因為低價平板的硬體劣質外，也可能會買到品質不佳螢幕導致亮度、觸控品質等較為低劣的平板，導致沒多久又要重買，得不償失。

根據「9To5Google」報導，許多電商先前都在進行「黑色星期五」的促銷活動，其中多款手機和平板都在促銷之列，但如果許多消費者正在打便宜Android平板的主意，外媒建議「最好別買」，否則可能會有讓人後悔的結果。

Android的一大優勢是它可以在許多硬體上運作，但正如同其他商品一樣，你付出的價格決定了你得到的東西的價值，因此奉勸消費者勿省錢換來低品質Android平板，否則可能會遇到不少問題。

首先，便宜平板的螢幕可能會相當暗且難以閱讀，另外觸控螢幕也可能相當不靈敏。此外，部分平移平板甚至可能沒有Play商店，或者可能內建無法刪除且佔據存儲空間的垃圾應用程式，更糟的是，它們可能有安全漏洞或惡意軟體。最後，更嚴重的是，便宜Android平板也可能相當「短命」，廉價的硬體通常品質不佳，消費者可能會在幾個月後就不得不更換新的平板，反而浪費錢。

外媒也在最後推薦了一些值得入手的Android平板品牌 ，包含：三星 （Samsung）的Galaxy Tab S6 Lite (2022)、Galaxy Tab A7 Lite 、Galaxy Tab A8，以及聯想（Lenovo ）的Tab P11（二代）、Tab M10 Plus（三代），或者直接購入蘋果（Apple ）的iPad系列。