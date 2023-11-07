讓你吃熱騰騰飯食 加熱便當盒兩萬人愛用

在亞馬遜網站暢銷的Crock-Pot加熱便當盒，讓你午餐時，可有一碗熱湯或美味的燉菜暖暖胃。（亞馬遜網站）

上班族的一大煩惱之一便是如何解決午餐的問題，如果每天都帶著冰冷的三明治或濕軟的沙拉到辦公室當午餐，久了也會讓人大倒胃口。午餐時，如果有一碗豐盛的熱湯或美味的燉菜暖暖胃，特別是天冷的時候，可以讓你一整天都活力充沛。在亞馬遜 網站暢銷榜上排名第一的Crock-Pot加熱便當盒（Electric Lunch Box），就是可以讓午餐時間變得更有趣的秘密武器。

這款插電的便當盒容量為20盎司，就像一個迷你慢燉鍋，但它是用來加熱的，而不是烹飪食物，非常適合那些想保留湯汁或剩菜美味的人。

加熱便當盒內有個金屬碗，可用來盛裝食物；內碗上的蓋子（連同外蓋）可以在外出時減少食物溢出和外漏，而提柄則可以讓人輕鬆地拿起帶著走。

它沒有按鈕，只有一根可拆卸的電線，並能纏繞在底座上，便於存放。在準備用餐前45分鐘插上電源，午餐時間就有一份熱騰騰的飯菜等著你。這款簡便的加熱飯盒為各行各業上班族的生活帶來改變，並獲得他們一致好評。亞馬遜網站上有近2萬名粉絲給予4.6星的評價（$36），其中包括教師和卡車司機。

一位教育 工作者高興地留言說，他是一名教師，午餐時間只有20分鐘，學校大樓裡只有三個微波爐，80人共同使用；他非常喜歡在辦公桌上就能喝到熱騰騰的湯。他把底座加熱的部分留在辦公室，每天只把內碗和蓋子帶回家洗。

一位消費者興奮地說，這是最方便好用的小物。他是一名卡車司機，每天要工作長達12小時；現在他開車前會把剩飯剩菜放進去，然後將飯盒插到卡車上的變電器，等休息時就有暖呼呼的可口食物可吃了。

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