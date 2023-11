讓你吃熱騰騰飯食 加熱便當盒兩萬人愛用

在亞馬遜網站暢銷的Crock-Pot加熱便當盒,讓你午餐時,可有一碗熱湯或美味的燉菜暖暖胃。(亞馬遜網站)

上班族的一大煩惱之一便是如何解決午餐的問題,如果每天都帶著冰冷的三明治或濕軟的沙拉到辦公室當午餐,久了也會讓人大倒胃口。午餐時,如果有一碗豐盛的熱湯或美味的燉菜暖暖胃,特別是天冷的時候,可以讓你一整天都活力充沛。在亞馬遜 網站暢銷榜上排名第一的Crock-Pot加熱便當盒(Electric Lunch Box),就是可以讓午餐時間變得更有趣的秘密武器。

這款插電的便當盒容量為20盎司,就像一個迷你慢燉鍋,但它是用來加熱的,而不是烹飪食物,非常適合那些想保留湯汁或剩菜美味的人。

加熱便當盒內有個金屬碗,可用來盛裝食物;內碗上的蓋子(連同外蓋)可以在外出時減少食物溢出和外漏,而提柄則可以讓人輕鬆地拿起帶著走。

它沒有按鈕,只有一根可拆卸的電線,並能纏繞在底座上,便於存放。在準備用餐前45分鐘插上電源,午餐時間就有一份熱騰騰的飯菜等著你。這款簡便的加熱飯盒為各行各業上班族的生活帶來改變,並獲得他們一致好評。亞馬遜網站上有近2萬名粉絲給予4.6星的評價($36),其中包括教師和卡車司機。

一位教育 工作者高興地留言說,他是一名教師,午餐時間只有20分鐘,學校大樓裡只有三個微波爐,80人共同使用;他非常喜歡在辦公桌上就能喝到熱騰騰的湯。他把底座加熱的部分留在辦公室,每天只把內碗和蓋子帶回家洗。

一位消費者興奮地說,這是最方便好用的小物。他是一名卡車司機,每天要工作長達12小時;現在他開車前會把剩飯剩菜放進去,然後將飯盒插到卡車上的變電器,等休息時就有暖呼呼的可口食物可吃了。

