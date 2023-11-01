家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande

豐田Toyota Grand Highlander。美聯社

儘管休旅 車油耗高，但由於車身空間寬敞，功能彈性大，所以始終擁有一批死忠愛好者。尤其是對年輕家庭而言，無論是接送小孩、買菜購物、或郊遊旅行、甚至爬山涉水，一台車就搞定。在家用中型休旅車市場中，本田 Honda Pilot這幾年來始終名列前茅，豐田 Toyota直到今年稍早才推出Grand Highlander來挑戰。汽車專業網站Edmunds安排兩款車型捉對廝殺，看看孰優孰劣。

動力與油耗

Pilot採用3.5升V6引擎，285匹馬力，環保署測定市區/公路平均油耗為每加侖20至22哩。對於中型三排座休旅車而言，這些數字都在平均水準。

Grand Highlander基本款配備2.4升四缸渦輪增壓引擎，可產出265匹馬力，平均油耗為22至24哩／加侖。另外還有油電混合版Grand Highlander，馬力雖只有245披，油耗卻提升到36哩。

內裝與科技

家庭用休旅車講究的就是大容量。掀起Grand Highlander的後車門，不必收起第三排座椅，就有20.6立方呎的行李空間，超過Pilot的18.6立方呎。若是將第二、三排座椅全部摺疊收起，豐田的內部空間更遠超過本田。至於乘坐舒適性，Grand Highlander的第三排座椅要比對手更適合成人。

Pilot標準款儀表板上有個7吋中央控制螢幕，選配版可到9吋，Grand Highlander則是12.3吋，螢幕清晰度和觸控反映也更勝一籌。兩款車都有巡航定速器和車道偏離警示等駕駛輔助系統，不過豐田還加裝了低速自主駕駛模式。

操控與舒適

Grand Highlander的操控順暢，容易駕駛，而且座位舒適，即使在崎嶇路面也不覺顛簸。但在高速超車時或滿載的情況下，會感覺有點力不從心。

相較之下，Pilot的操控和乘坐感更為粗曠，頗有駕駛越野車的樂趣；需要高速超車或跨越困難地形時，V6引擎的優勢更得以充分發揮。配備全地形輪胎的Pilot TrailSport車款，尤其適合越野或行駛在未鋪設路面。

價格與價值

2024年式Pilot入門款建議售價為3萬8465元，更高級的EX-L車型還包括了全皮革內裝、電動尾門和9吋中控螢幕，售價4萬3775元；頂標Elite車款5萬3855元。

Grand Highlander的基本款XLE從4萬4465元起跳，但配備幾乎等同於Pilot EX-L；頂級Grand Highlander Platinum售價5萬4940元。油電混和車型售價會再多個幾千元，但可省下不少汽油錢。

結論：