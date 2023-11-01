我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登謹慎應對以軍攻加薩、李克強治喪怕鬧事

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande

編譯彭尚興／即時報導
豐田Toyota Grand Highlander。美聯社
豐田Toyota Grand Highlander。美聯社

儘管休旅車油耗高，但由於車身空間寬敞，功能彈性大，所以始終擁有一批死忠愛好者。尤其是對年輕家庭而言，無論是接送小孩、買菜購物、或郊遊旅行、甚至爬山涉水，一台車就搞定。在家用中型休旅車市場中，本田Honda Pilot這幾年來始終名列前茅，豐田Toyota直到今年稍早才推出Grand Highlander來挑戰。汽車專業網站Edmunds安排兩款車型捉對廝殺，看看孰優孰劣。

動力與油耗

Pilot採用3.5升V6引擎，285匹馬力，環保署測定市區/公路平均油耗為每加侖20至22哩。對於中型三排座休旅車而言，這些數字都在平均水準。

Grand Highlander基本款配備2.4升四缸渦輪增壓引擎，可產出265匹馬力，平均油耗為22至24哩／加侖。另外還有油電混合版Grand Highlander，馬力雖只有245披，油耗卻提升到36哩。

內裝與科技

家庭用休旅車講究的就是大容量。掀起Grand Highlander的後車門，不必收起第三排座椅，就有20.6立方呎的行李空間，超過Pilot的18.6立方呎。若是將第二、三排座椅全部摺疊收起，豐田的內部空間更遠超過本田。至於乘坐舒適性，Grand Highlander的第三排座椅要比對手更適合成人。

Pilot標準款儀表板上有個7吋中央控制螢幕，選配版可到9吋，Grand Highlander則是12.3吋，螢幕清晰度和觸控反映也更勝一籌。兩款車都有巡航定速器和車道偏離警示等駕駛輔助系統，不過豐田還加裝了低速自主駕駛模式。

操控與舒適

Grand Highlander的操控順暢，容易駕駛，而且座位舒適，即使在崎嶇路面也不覺顛簸。但在高速超車時或滿載的情況下，會感覺有點力不從心。

相較之下，Pilot的操控和乘坐感更為粗曠，頗有駕駛越野車的樂趣；需要高速超車或跨越困難地形時，V6引擎的優勢更得以充分發揮。配備全地形輪胎的Pilot TrailSport車款，尤其適合越野或行駛在未鋪設路面。

價格與價值

2024年式Pilot入門款建議售價為3萬8465元，更高級的EX-L車型還包括了全皮革內裝、電動尾門和9吋中控螢幕，售價4萬3775元；頂標Elite車款5萬3855元。 

Grand Highlander的基本款XLE從4萬4465元起跳，但配備幾乎等同於Pilot EX-L；頂級Grand Highlander Platinum售價5萬4940元。油電混和車型售價會再多個幾千元，但可省下不少汽油錢。

結論：

Pilot在操控性和多用同功能方面，都有令人讚賞的表現，但若論科技和乘坐舒適性，乃至於整體價值感，Edmunds小編們還是推薦Grand Highlander。

本田Honda Pilot。美聯社
本田Honda Pilot。美聯社

休旅 豐田 本田

上一則

X世代即將步入退休年齡 多數人還沒存夠老本

延伸閱讀

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程
品牌今年重點好戲 大改款Škoda Superb預告2日登場

品牌今年重點好戲 大改款Škoda Superb預告2日登場
豐田汽車投資北卡州電池工廠 加碼80億元、增10條產線

豐田汽車投資北卡州電池工廠 加碼80億元、增10條產線
保險桿蓋恐脫落 豐田召回75萬輛Highlander

保險桿蓋恐脫落 豐田召回75萬輛Highlander

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
遇到航班被航空公司取消了，先不用驚慌，可思考如何重新安排旅行計畫或索賠的步驟。Getty Images

班機被取消？別慌 四步驟教你應對

2023-10-30 10:06
速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

2023-10-25 09:47

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國