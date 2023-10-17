快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

喜歡到好市多(Costco)撿便宜的常客，除了各種雜貨的優惠，還有一項很容易被忽略的計畫，而這可能是最能充份發揮價值的優惠之一。美聯社

喜歡到好市多 (Costco)撿便宜的常客，除了各種雜貨的優惠，還有一項很容易被忽略的計畫，而這可能是最能充份發揮價值的優惠之一。

好市多與電器回收公司Phobio合作的「Trade-Up」計畫，讓消費者可以把許多舊電子產品換禮卡，如智慧型手機 、平板電腦、筆記型電腦和遊戲主機。過程也十分簡單，首先消費者可以登入該計畫的專用網站，選擇他們想要換購的特定設備，並輸入序號或IMEI(國際行動裝置辨識碼)及回答數個問題。

完成後網站將根據電子產品的狀況和市場價值給出估價，如果消費者同意價格，便可以列印免費送貨標籤，好市多會將包裝及指示送到家門。為保護個資及隱私，務必記得格式化裝置、清除儲存空間，再將舊電子產品寄回給好市多檢查並驗證產品，好市多為保險 起見亦會再清除一次裝置，整個過程約需6到10個工作日。

通過驗證後，好市多就會以數位方式或郵寄方式發送與估價等值的好市多禮卡，視發送方式可能需要1到10個工作日。

但需要記住一些限制，比如已經損壞或無功能的物品將不適用此計畫，並且特定設備可能有個別的規定，例如最低儲存容量等，因此應仔細查看網站中列出每種設備的回收標準為何。

好市多禮卡可用於店內和線上購物，這成為充分利用舊電器的絕佳策略，否則這些老舊產品也只會在家中角落積灰塵。參與者不僅能夠減少電子垃圾，同時又可獲得商店積分，亦為環保提供一份心力。

就算不是好市多會員也不用擔心錯過優惠，其他零售商也提供類似的服務，如Target、Best Buy和GameStop也讓顧客用舊電子產品換取商店積分，手續也大同小異，根據物品的狀況提供二手設備的報價後，更換購物積分。