平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價連鎖超市奧樂齊（Aldi）最近推出了價格低廉的克羅夫頓（Crofton）鍋具系列，引起消費者不小的迴響。取自Aldi網站

頗受消費者青睞的平價連鎖超市奧樂齊（Aldi）最近推出了價格低廉的克羅夫頓（Crofton）鍋具系列，引起不小的迴響；熱門的搶手貨中，除了售價10元的超可愛烤盤之外，就是售價25元、被粉絲認為不輸法國高級品牌Le Creuset的鑄鐵烘焙麵包鍋（Bread Oven）了。

Crofton鑄鐵烘焙麵包鍋以24.99元的超低價位讓不少人跌破眼鏡。取自instacart網站

這款Crofton鍋具系列最新推出的產品，一上市便受到消費者大力吹捧，雖然設計靈感來自Le Creuset，但在售價上卻天差地遠；Le Creuset 的琺瑯鑄鐵麵包鍋價格高達300元，而Crofton版相對親民許多，不及它的十分之一。

Crofton鑄鐵烘焙麵包鍋以24.99元的超低價位讓不少人跌破眼鏡，是喜歡在家自製麵包者經濟簡便的必備工具。這款麵包鍋有兩種顏色：漸層藍與白色，口徑為9英吋，內外均塗上耐磨、耐高溫 的珐瑯。

根據生活消費新聞網站Parade報導，Crofton鑄鐵烘焙麵包鍋最高安全溫度為華氏482度，適合包括電磁爐在內的所有爐具，並提供2年品質保證。

這款高CP值的麵包鍋一上市就迅速從Aldi的貨架上消失了，讓許多消費者撲空。一名網友在社群網站 Reddit發文指出，她完全忘了Aldi本周有特惠的麵包鍋，所以錯過了，等她再上網搜尋它的價格時，發現在eBay上的售價近100元。

一位Aldi的粉絲留言表示，有人在購物平台Etsy的「手工製作」類別下轉售這些產品，售價99元，外加32元運費，總計131元。他說，他憤而舉報了這家店，無論它價值如何。

幸運的消費者或許還能在住家附近的Aldi超市找得到一些存貨，但應該不會持續太久；如果向隅，也不用氣餒，Aldi最近還重新推出廣受歡迎、售價30元的荷蘭鍋，或許還能買到。此外，Aldi秋季限定款的廚房用品，也是應景的採購好選擇。