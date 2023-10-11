車價油價雙漲 三款3萬元以內最符經濟效益的油電車

豐田Toyota Prius。美聯社

零售汽油價 格居高不下，對許多自駕通勤族的荷包造成不小壓力。全國目前平均油價大約每加侖3.8元，加州某些地區甚至逼近6元。因此有些人決定改開純電動車，從此擺脫油價漲跌起落的糾葛。可是電動車仍舊受限於每次充電所能行駛的距離，充電站的普及程度，以及高低溫差對於電池續電能力的影響。

考量上述各種情形，免插入式(non plug-in)充電的油電混和動力車(hybrid)似乎是個不錯的折衷方案。目前幾乎所有主要汽車製造商都有提供油電混合車，儘管價格略高於汽油車款，但專家指出，在汽車壽命周期內，油電車所省下的燃料費用總和就超過新車格價的差異，甚至更多。況且，油電車之中也不乏性價比實惠的車款。汽車評論網站Edmunds挑選了三款售價在3萬元以內的油電車，推薦給消費者。

豐田 Toyota Prius

2023年式Prius仍舊保持受歡迎的五門斜背造型，但外型經過小改款，被譽為豐田車系中最吸睛的車型之一。動力部分也經過大幅提升，改善了公路加速性能。內裝精緻，唯一美中不足之處是後座頭部空間較小，高個子的乘客恐怕會有壓迫感。

Prius的油耗表現不俗，經聯邦環境保護署(EPA)實地測試，每加侖燃油可行駛49至57哩，傲視同級對手。

參考售價：2萬8545元起

現代Hyundai Sonata Hybrid

現代Hyundai Sonata Hybrid。美聯社

Edmunds編輯認為，現代Sonata中型房車油電版的表現，無論是油耗或性能，都令人意外地超越同級的豐田Camry和本田Accord。根據EPA測得的數據，市區／公路混合油耗達47至52哩。但是內裝材質稍嫌平庸，高速行駛時風切和車內噪音略大，而且像是大型顯示幕、全方位攝影機等配備只出現在較高檔車款中。

參考售價：2萬9565元起

起亞KIA Sportage Hybrid

起亞的Sportage小型休旅 車2023年才推出油電版，立即就引起Edmunds小編的注意。1.6升四缸渦輪增壓引擎可以榨出227匹綜效馬力，刷新許多人對於油電車動力不足的刻板印象。平均油耗43哩／加侖，即使在四輪驅動模式下也有38哩，已屬難能可貴。而且就小型休旅車而言，內部乘坐空間和行李廂都很寬敞，足以應付小家庭日常需求。