好市多1盎司金條掀搶購 賣得比特價洗衣精還快

「好市多」(Costco)量販店最近推出一盎司金條引發搶購，售罄速度比特價洗衣精還快，也凸顯消費者對貴重金屬的需求增加。(美聯社)

會員制連鎖量販店好市多 (Costco)通常不是消費者選購貴金屬的商家，但近來卻發現一盎司金條引起搶購風潮，售罄速度比170盎司特價洗衣精還要快。

好市多財務長蓋蘭提(Richard Galanti)在財報電話會議中說，只在好市多網站推出的金條，推出後幾小時就賣完了，每名會員限購兩條，好市多網站的金條仍顯示售罄字樣。

由於已經售完，金條價格多少，好市多網站並未顯示，但根據多家媒體報導，有著兩種圖案設計的一盎司金條，單價直逼2000元，略高於目前黃金市價。好市多並未透露最近總共賣出多少金條。

美聯社報導，擁有一盎司或兩盎司金條，對於個人投資 組合(investment portfolio)並沒有太大的多元化效果，但專家指出，過去幾年消費者對貴重金屬需求增加，這股趨勢未來幾年仍將延續。

貴金屬仲介商「創世紀黃金集團」(Genesis Gold Group)執行長羅斯(Jonathan Rose)說，前陣子銀行連續關門，加上通膨高漲、美元趨勢令人憂心，可能讓某些民眾尋找不一樣的儲蓄 管道。

羅斯說，民眾想為自己的財富尋找安全的避風港，黃金則符合所有條件需求；有些民眾喜歡擁有實體的有價物品，或把貴金屬放到保險箱或加入退休存款計畫，以免市場出現動盪。

不過，艾普特斯資產顧問(Aptus Capital Advisors)市場及股票部總監瓦格納(David Wagner III)則說：「黃金是最糟糕的持有投資之一」，缺點包括無法抵抗通膨，最近幾十年通膨成長比黃金價格漲得更快，以衍生性商品為基準的投資(derivative-based investments)保護個人資產的效果其實比黃金有效。