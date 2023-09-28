物有所值 這是今年最佳洗衣機

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如果你正在尋找能簡單除汙的高效洗衣機，最佳產品(BestProducts)網站推薦，樂金電子(LG Electronics)的4.5立方呎滾筒式洗衣機(型號WM4000HWA)不會讓你失望。

最佳產品網站評比指出，LG是最值得信賴的洗衣機品牌之一，目前在美國顧客滿意度指數(ACSI)排名中，產品和服務品質均為榜首。

LG連續三年獲得比對手更多的市調機構J.D Power電器類客戶滿意度獎(Customer Satisfaction Awards)，且LG的洗衣機機型比其他業者還多，購買首年的報修率最低。

此外，LG也是Puls維修技師推薦的第二大洗衣機品牌，僅次於惠而浦(Whirlpool)。

WM4000HWA機型容量為4.5立方呎，可洗一條加大尺寸的棉被，或一周分量的髒衣服；此機型操作簡單，只要開啟電源，轉動旋鈕選擇洗衣周期(共有12種可選，還能透過智慧裝置新增洗衣計畫)，就能開始洗衣服。

另有一個觸控面板調節水溫、轉速和地面水平，還能單獨啟動額外洗清、蒸氣或LG獨家的「勁速洗」(TurboWash)等功能設定。

「勁速洗」結合洗清與旋轉循環，並將與水混合的洗衣精直接噴在衣服上，只需常規一半的時間便能洗淨大量衣物。另有蒸氣設置，消除95%以上的常見家庭過敏 原，且獲美國氣喘和過敏基金會(Asthma and Allergy Foundation of America)認證為友善產品。

WM4000HWA機型內建加熱器，可用熱水殺死細菌、塵蟎和寄生蟲，外裝則採耐用、防鏽的不銹鋼滾筒，搭配時尚 的鋼化玻璃門。

不過，最佳產品網站的編輯指出，希望LG洗衣機的控制面板有實體按鈕。商品評測的網站Wirecutter的編輯也抱怨，WM4000HWA的前一代機型面板，在黑暗中不方便使用。

所幸使用者還可透過智慧手機、智慧家居音箱Google Home或亞馬遜 語音助理Amazon Alexa操作洗衣機，這項功能在使用者外出時非常便利，衣服洗好後，手機也會收到通知。

WM4000HWA性價比高，1000元有找，另一大優點是節能省水，平均每年的使用費僅約10元。