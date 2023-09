針對是否調漲會員費,好市多財務長回應了。(美聯社)

美式賣場好市多 (Costco )深受全球民眾喜愛,上次調漲會費是在2017年,過去通常每五、六年就會調漲一次。針對未來是否調漲會員費,財務長加蘭蒂(Richard Galanti)26日在季度財報電話會議上表示,「這只是時間問題,不是會不會發生」。

福斯財經新聞報導,加蘭蒂針對是否調漲會費一事表示,「這只是時間問題,不是會不會發生」(a question of when, not if.),並稱距離上次調漲2017年確實有點久了,「我們再等一下,就這樣吧!這就是我們現在的想法」。

好市多調漲會員費的頻率約是5年7個月一次。截至第四季末,好市多持卡人數有1.279億人,加蘭蒂指出,他們對會員忠誠度和會員成長狀況感覺良好,他們會繼續增加這些價值。

好市多指出,持卡人數比去年同期增加了7.6%,第四季度的全球會員續訂率較前三個月略有下降,降至90.4%,加蘭蒂認為,主要是因為新分店的開設,國際會員的「滲透率不斷提高」,所以續訂率往往較低。

好市多第四季總營收789.4億美元,其中有近2%來自會員費。