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開學購物季銷售平平 年底購物季恐怕不妙

編譯黃淑玲／綜合外電
開學季是運動鞋最重要的銷售季，今年買氣冷，分析師因而擔心Nike等大廠面臨的庫存壓力。 （路透）
開學季是運動鞋最重要的銷售季，今年買氣冷，分析師因而擔心Nike等大廠面臨的庫存壓力。 （路透）

美國9月開學季銷售通常能預示年底假期購物季市況，但從9月到目前的零售表現來看，成績欠佳。

財經周刊巴隆（Barron's）指出，雖然通膨已經放緩，許多商品的售價還是高於過去幾年的水準，迫使家長們節約開銷。以運動鞋的銷售為例，開學季的業績比年底假期購物季更重要。Bernstein分析師薛曼（Aneesha Sherman）說：「開學季是運動鞋最重要的銷售期，同時也是『黑色星期五』特賣活動的指標。」

薛曼在最新的分析報告中寫道，運動鞋在開學季一開始時的銷售還不錯，與去年相比，成長率在個位數中段；不過到了8月銷售就持平，9月買氣又更弱了。她表示：「黯淡無光的開學季銷售，是消費者需求的示警紅旗。今年假期購物季預期將需要大力促銷。」

薛曼透露，最近與一位業界領導品牌的商務長討論開學季業績，該高階主管說，零售商進入2024年訂單仍會減少，這麼一來品牌商庫存壓力加大，需要降價促銷，面臨更多風險。

其他分析師也警告，品牌商供應過剩是個問題，Telsey顧問集團分析師Cristina Fernandez說，雖然Nike庫存部位顯然比其他品牌好一些，但市場上商品依然供過於求，可能導致假期購物季的促銷活動增多。

巴隆說，百貨公司及其他通路對於進貨量的保守與猶豫，不足為怪。因為去年他們廣泛受累於庫存太多，今年自然擔心再下訂過多商品。

薛曼仍將Nike與愛迪達（Adidas）ADR的投資評級維持在「優於大盤」，目標價分別為134美元與118.23美元。Hokan和On等業者出品的高價鞋，被薛曼認定是市場成長的驅動力，她相信，主流或低階產品需求將變弱。

FactSet的資料顯示，近幾個月來，分析師已調降對Nike的每股盈餘預估。Jefferies分析師Randal Konik將Nike的投資評級由「買進」改為持有「持有」，目標價下調40美元到每股100美元。Konik說，他主要是擔心Nike的庫存水準，加上美國消費者之後可能減少消費。Nike定本周四將發布財報。

薛曼 投資 黑色星期五

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