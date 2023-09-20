買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

本田Honda Civic Si。美聯社

擁有一台性能車（performance car）是幾乎每個愛車人的夢想，但一般印象中，性能總是和車價畫上等號，汽車評論網站Edmunds的小編們找到了五款售價在3萬元上下的性能車，顯示升斗小民不用傾家蕩產，也有機會實現夢想。

本田Honda Civic Si

別被Civic這名字和四門房車外型給矇了，內裝200匹馬力1.5升直列四缸渦輪增壓引擎，搭配六速手排，0到60哩加速7.2秒。另一方面，Civic Si的油耗表現還是秉承勤儉持家門風，在市區每加侖可行駛27哩，在公路上可達37哩。

參考售價：2萬9100元起。

馬自達Mazda MX-5 Miata

自從1989年上市以來，Miata一直就是台令人愛不釋手的純種日系血統敞篷小跑車。雖然沒辦法和義大利 或德國製超跑 相提並論，但2.0升四缸引擎還是擠得出181匹馬力，讓這台輕巧的後輪驅動跑車輕鬆地在6.4秒內從0加速到60哩。

但討論Miata到底能跑多快，根本就是畫錯重點；當你擠進Miata的駕駛座，放下頂篷，開上公路，氣流順著擋風玻璃掠過頭頂，帶動髮絲飛揚的時候，所有一切行李廂空間太小、沒有後座、風切噪音太大等等問題，都無關緊要了。

參考售價：2萬9215元起。

豐田 Toyota GR86／速霸陸Subaru BRZ

豐田Toyota GR86。美聯社

BRZ和GR86基本上是同一款雙門跑車，外型幾乎一模一樣，配備的都是速霸陸招牌水平對臥四缸引擎，排氣量2.4升，最大馬力228匹，實測0到60哩加速6.0秒。由於豐田持有速霸陸20%股權，因此分由兩個廠牌銷售。

無論你選購哪一廠牌，這對雙胞胎提供同樣的駕駛樂趣，直線暢快，過彎凌厲，但有些人可能會覺得懸吊偏硬。內裝簡潔，滿足基本需求，雖然有後座，但可能只適合幼童乘坐。

參考售價：GR86，2萬9495元起；BRZ，2萬9615元起。

福斯大眾Volkswagen Golf GTI

福斯大眾Volkswagen Golf GTI。美聯社

這款四門斜背小鋼炮問世已近半世紀，目前繁衍到第八代，依然受到全球消費者喜愛。最新款的Golf GTI標配2.0升直列四缸渦輪增壓引擎，241匹馬力驅使這台車在5.9秒內從靜止加速到60哩時速。寬敞的空間和細緻的內裝，適合做為家庭交通工具；剽悍的性能又可以讓老爸(或辣媽)偶而釋放一下壓力。

參考售價：3萬1625元起。

福特Ford Mustang

福特Ford Mustang。美聯社

謝天謝地，3萬多元竟然還能買得到美式肌肉跑車。馳騁超過一甲子，這匹野馬依然衝勁十足。新上市的2024年車型，外觀更銳利，內裝更舒適。基本款搭配315匹馬力2.3升四缸福特專利EcoBoost引擎，目前尚未有加速性能測試報告。

參考售價：3萬2515元起。