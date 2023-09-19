根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

美國人對烹飪的喜好，就像這個國家的組成一樣多元；從巧克力餅乾的最佳配方到最喜歡的商店購買的食品，每個人都有強烈的意見。Getty Images

美國人對烹飪的喜好，就像這個國家的組成一樣多元；從巧克力餅乾的最佳配方到最喜歡的商店購買的食品，每個人都有強烈的意見。有自己喜歡的食材，也有盡量避而遠之，或用其他食材代替、甚至敬謝不敏的；然而有些食物則完全沒有妥協餘地。

從生鮮代買服務Instacart的購買數據與哈里斯民意調查（Harris Poll）為大家提供了新的觀察角度，以及一些冷酷的事實，顯示民眾對各項食品的看法呈現兩極化。以下便是美國人看法最兩極的三種食品：

調查顯示，50%的美國人無法忍受鯷魚這種味道濃郁的魚類。取自MuscoFood

1. 鯷魚（Anchovies）

或許你已經猜想到了，沒錯！那就是鯷魚。調查顯示，50%的人無法忍受這種味道濃郁的魚類，使它成為榜單上分歧最大的食物。此外，58%的女性和43%的男性在披薩和凱撒沙拉中堅決不加鯷魚。

味道濃烈、黏稠、帶有茴香味的甘草糖不討人喜歡還是可以理解的。取自Shutterstock

2. 甘草糖（Black Licorice）

45%的消費者無法接受這種黑色的甘草糖。雖然甜食排在前三名，令人大感意外，但這種味道濃烈、黏稠、帶有茴香味的糖果不討人喜歡還是可以理解的。有趣的是，對甘草糖的喜惡存有代溝：48%的18-54歲美國人討厭它，而只有 37%的65歲及以上的美國人有同感。

生蠔顯然並不適合每一個人，41%的購物者不會買生蠔。Getty Images

3. 生蠔（Oysters）

在歡樂時光享用冰鎮的生蠔，或從開胃菜拼盤中拿起美味的洛克斐勒焗蠔（Oysters Rockefeller），都給人一種節慶的感覺；但顯然生蠔並不適合每一個人。41%的購物者不會迅速從架上取下生蠔。有趣的是，Instacart的購買數據也顯示，在訂購生蠔最多的前五個州中，有三個完全是內陸州，包括蒙大拿州 、北達科塔州和懷俄明州 。

前三名之外，以下是美國民眾看法分歧的食物排行榜前十名：

* 甜菜：33%的購物者討厭這些帶泥土味的根莖類蔬菜 。

* 藍起司：同樣有33%的人討厭「發霉的起司」，因為它絕對會引起爭議。

* 秋葵：由於秋葵（okra）在烹飪時會有黏稠的汁液，33%的參與者認為這種蔬菜令人討厭。也許他們應該試著用炒的。

* 刺山柑：小而多汁的刺山柑（caper）因其獨特的酸味而受到許多人的喜愛，但有31%的受訪美國人認為它味道過重。

* 球芽甘藍：28%的購物者痛恨但而無味的球芽甘藍（Brussels Sprouts）。

* 茴香：既然甘草糖榜上有名，茴香（fennel）肯定也不會缺席；但只有26%的人不喜歡有茴香味的蔬菜和種子。

* 橄欖：橄欖強烈的鹹味讓23%的調查者反感。