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這是顧客忠誠度最高的10大品牌 你也是忠實顧客嗎

編譯周靜芝 / 綜合報導
擁有無數果粉的蘋果公司在「顧客忠誠度指數」中排名第4。Getty Images
擁有無數果粉的蘋果公司在「顧客忠誠度指數」中排名第4。Getty Images

谷歌母公司「字母控股」（Alphabet）雖在今年有些負面新聞，從裁員數千到監控程式，但人們還是繼續使用谷歌（Google）搜尋引擎、Gmail電子郵箱和Chrome瀏覽器。

根據一家對企業進行分析和排名的B2B公司DesignRush最近發表的報告，科技巨頭「字母控股」擁有全美最忠誠的客戶。該公司的「顧客忠誠度指數」（Customer Loyalty Index）透過一系列六項指標對財富100強公司進行了評比，其中排除了40家缺乏足夠數據或不與客戶直接互動的公司。

評比指標包括：公司財務、客戶評論的平均評級與聲量、社群媒體關注度與參與度、與客戶服務相關的谷歌搜索、市調公司YouGov的人氣評級，以及淨推薦值（NPS），淨推薦值又稱淨促進者得分，是客戶向朋友推薦品牌或服務的可能性。

根據排名，以下是「顧客忠誠度指數」最高的10個品牌：

· 字母控股 - 谷歌（Alphabet – Google）

· 勞氏公司（Lowe’s）

· 英特爾（Intel Corporation）

· 蘋果（Apple）

· 可口可樂（The Coca-Cola Company）

· 百事可樂（PepsiCo）

· 亞馬遜（Amazon）

· 全州保險（The Allstate Corporation）

· 微軟（Microsoft）

· 嬌生（Johnson & Johnson）

報告指出，字母控股位居榜首主要得益於其NPS、客戶評價和YouGov評級：谷歌的平均客戶評價為3.1星（截至8月初），在財富100強中排名第二。在其6000多則評論中，超過一半給予五星。根據YouGov的調查，谷歌以73%的受歡迎程度在該項調查中排名第二。

綜合排名第二的勞氏公司在YouGov 評級中以75%的人氣得分領先於所有公司，比該公司最大競爭對手家得寶（Home Depot）高出5%。報告稱，排名第3 的半導體巨擘英特爾是搜尋「客戶服務和投訴」相關聲量最低的公司。

該報告也指出，排名第4位的蘋果公司一直以擁有眾多「果粉」著稱，但在客戶服務方面卻出人意料地受到了影響。科技行銷公司DesignRush表示，這代表人們在網上搜索與蘋果相關的服務問題，次數要多於其他大多數財富100強公司。

通常被視為競爭對手的四家大型科技公司字母控股、蘋果、亞馬遜和微軟都進入了前十名。同為財富100強企業的社群媒體龍頭、臉書（Facebook）母公司Meta則沒有上榜。

在非科技公司中，有兩家直接競爭對手緊緊相隨：可口可樂與百事可樂分列第 5和第6。報告稱，可口可樂「擁有最滿意的客戶，客戶服務和投訴相關的搜索次數也最少；百事可樂在NPS評分和社群媒體參與度則超過了可口可樂。

谷歌 字母 可口可樂 社群媒體 亞馬遜

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