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美國人省錢少買 三種食品銷售大減

編譯周靜芝 / 綜合報導
雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。Getty Images
雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。Getty Images

雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人仍在為應付日常開支大傷腦筋，而且情況似乎越來越不樂觀。理財網站GO Banking Rates在今年稍早進行的一項調查發現，63%的美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。

如今，多數民眾不再以找尋優惠商品為樂，而是完全削減某部分費用，其中包括食品雜貨等必需品。據財經資訊公司彭博社報導，在7 月份的電話財報會議上，康尼格拉食品（Conagra）公司執行長康諾利（Sean Connolly）表示，消費者的這種轉變從4月初開始。

他說，重要的是，這回不是在同類商品中轉向價格更低的替代品，他們看到的情況是整體商品種類的消費減緩。

研究機構尼爾森愛科（NielsenIQ）也發現，食品類銷售額降幅最大的是冷凍餐、果汁和湯。尼爾森愛科北美地區思維領導力（thought leadership）副總裁艾利森（Carman Allison）告訴彭博社，這可能是因為美國人正在「消耗家中存貨」，所以停止繼續購買這類商品。

削減果汁的購買，在經濟上有一定的意義，因為果汁是過去一年中價格上漲最多的食品之一，平均漲幅為8.66%。

而冷凍食品也往往是CP值較低的商品。消費新聞網站Deal News分析師拉姆荷德（Julie Ramhold）在接受GO Banking Rates訪問時表示，冷凍餐最多只能吃幾份，而且每份的價格比起自行購買食材做出來的菜要貴上許多。

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