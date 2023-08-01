這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名讓人不意外

專家一致稱讚豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。取自Toyota

根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）的資料，6月份新車平均交易價格為4萬8808元。在通膨高漲下，車價對普通購車族來說已是一筆不小的預算 ，因此選擇一輛維修時不致陷入「錢坑」的車比以往任何時候都更重要。

理財網站GOBankingRates訪問了汽車業專家，他們知道哪些品牌的汽車不太需要進廠保養，且一旦需要維修費用也相對低廉。在專家選出的10年保養費用最低的車型中，以下幾款表現最為出色：

讓每位汽車專家都一致稱讚的品牌就是豐田。機械工程師阿塔（Talha Atta）說，毫無疑問，豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。這款日本 車經久耐用；需要維修和更換零件時，供應也不成問題，因為它的零件使用廣泛，與其他品牌相較也相對便宜。

生產特殊車頭燈的Carifex公司的薛克（Azzam Sheikh）也持相同看法，他說，豐田的機件設計和生產方式著重簡便和易於維修，這使得豐田的技術人員生產效率更高，同時也降低了人力成本。

日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛。取自Nissan

售車網站CarEdge 將豐田列為最便宜的汽車品牌，其10年保養費僅5996元，比排名第二的品牌低了近2000元。但日產則以8088元躋身前五。

阿塔說，除了豐田外，日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛，需要維修時，零件替換不成問題。

本田以可靠和實惠而聞名，零件易於採購，且成本效益高。取自Honda

在共同創辦無碳通勤的Eco Motion Central前，史密斯（David Smith）曾做過20年機械工程師，他也將豐田汽車列為首選，但他認為另一家日本汽車製造商本田緊隨其後。

他說，本田以其可靠和實惠而聞名，它們的零件易於採購，且成本效益高。根據CarEdge的數據，本田是排名第三的低保養費汽車品牌，10 年平均花費為7827元。

馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。取自Mazda

馬自達（Mazda）

馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。根據CarEdge的數據，馬自達10年平均保養費用為8035元，名列第4便宜品牌。平均來說，馬自達車主在購車7年後，每年才需要花費1000元來保養；在前10年中，需要大修的機率僅18%，遠低於平均水平。

三菱也被業內專家形容為是個可以維護良好、值得擁有的平價品牌。取自Mitsubishi

三菱（Mitsubishi）

除了豐田之外，三菱也被業內專家形容為是個可以維護良好、值得擁有的平價品牌。有趣的是，從數字上看，三菱可能是另一個最佳選擇。

在10年保養費上，只有豐田略低於它，三菱汽車的10年平均保養費用僅7787元；雖然比豐田高出近2000元，但三菱與本田一樣，是僅有的三個10年保養費用低於8000元的汽車品牌。