買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

許多消費者以為採購日常用品時，跑一家商店就夠了，然而，沃爾瑪(Walmart)、 目標百貨(Target)有時候價格不見得比其他超市或當地市場來得划算。美聯社

許多消費者以為採購日常用品時，跑一家商店就夠了，然而，沃爾瑪 (Walmart)、 目標百貨 (Target)有時候價格不見得比其他超市或當地市場來得划算。

GOBankingRates理財網站邀請購物專家分享哪些超市的折扣比沃爾瑪、目標百貨更好：

蔬果類

如果沒辦法每周跑一趟農民市場採購新鮮蔬果的話，可以把喬氏超市(Trader Joe's)、ALDI納入考慮，而非目標百貨或沃爾瑪。喬氏超市一根香蕉只要0.19元，目標百貨與沃爾瑪則賣0.25元。一品脫(pint)藍莓在ALDI賣1.99元，目標百貨與沃爾瑪則賣2.89元至2.97元。

有機食物

當地社區農民市場的有機食品價格，可能比目標百貨等大型連鎖店還更便宜，品質可能也更好。另外，某些特殊商店或有機食品專賣店促銷打折時，價格比主流超市更加實惠。

酒類

不管是葡萄酒或啤酒，社區超市或量販店好市多 (Costco)都是不錯選擇，特別是好市多自營品牌「科克蘭品牌」(Kirkland Signature)旗下酒品。好市多食品評鑑及消費指南「好市多食品資料庫」(Costco Food Database)主編拉爾金(Greg Larkin)說：「我最喜歡科克蘭品牌法國伏特加(French Vodka)，售價19.99元。」

肉類

不管要買漢堡肉或雞肉等肉品，不妨注意超市每周折扣訊息，尤其是住在中西部地區的消費者。消費者也可查看自己居住的州是否有Hy Vee超市分店，因為Hy Vee牛絞肉價格比沃爾瑪、目標百貨都便宜；沃爾瑪、目標百貨賣4元到6元的肉品，Hy Vee價格大約只在3元左右。

店家自營品牌

目標百貨與沃爾瑪都有自營品牌商品，但價格在各種自營品牌產品中卻不見得是最划算的。舉例來說，沃爾瑪自營品牌Great Value雞肉塊12.5盎司罐頭每罐售價2.94元，但山姆俱樂部(Sam's Club)Butterfield Farms品牌相同容量產品價格則為2.11元。

如果想買無麩質(gluten-free)或有機的店家自營品牌產品，ALDI價格比一般超市更親民。