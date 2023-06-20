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「滴水定價」隱藏附加費 消費者只能埋單

編譯陳韻涵／綜合報導
餐飲外送服務、搭機旅行都有隱藏的附加費用，讓消費者不得不掏荷包。(美聯社)
餐飲外送服務、搭機旅行都有隱藏的附加費用，讓消費者不得不掏荷包。(美聯社)

各種附加費讓消費者抓狂，從餐廳、飯店、音樂會到餐飲外送服務，消費者愈來愈常看到低廉的網路定價，結帳時才發現額外附加了許多費用和稅。華爾街日報(WSJ)引述學者的研究，說明「滴水定價」(drip pricing)如何穿透消費者的荷包，而結論是消費者自找的。

報導指出，滴水定價並非情緒勒索，卻因無從商量，消費者只好認命掏錢；研究消費者心理學的哥倫比亞大學(Columbia University)行銷學教授維琪‧莫維茲(Vicki Morwitz)表示：「即使我們知道要支付這些費用，仍舊低估其規模。」

聯邦貿易委員會(Federal Trade commission)2012年採用滴水定價，讓這種不明定價模式術語變得普及，相關應用包括2001年911事件恐怖攻擊後，航空公司增列的各項附加費，但當年早有商店在結帳時才加入營業稅的案例。

餐飲外送服務、搭機旅行都有隱藏的附加費用，讓消費者不得不掏荷包。(美聯社)
餐飲外送服務、搭機旅行都有隱藏的附加費用，讓消費者不得不掏荷包。(美聯社)

柏克萊加大(UCLA)經濟學者2009年柴蒂(Raj Chetty)等人發表的論文，說明為何不在標價中載明營業稅的消費者懲罰透明現象。

曾有一間雜貨店讓研究員用消費者熟悉的稅前價格和含稅總價分別標明部分商品的價格，例如髮梳的稅前價格為5.79元，稅後則為6.22元。

雜貨店經理預言這般「開誠布公」會造成銷售災難，因而只讓研究員針對三種商品實驗三個星期；果然，實驗結束後，以含稅總價標示的商品銷量下降8%。

餐飲外送服務、搭機旅行都有隱藏的附加費用，讓消費者不得不掏荷包。(美聯社)
餐飲外送服務、搭機旅行都有隱藏的附加費用，讓消費者不得不掏荷包。(美聯社)

芝加哥布斯商學院(University of Chicago Booth School of Business)教授阿比蓋爾‧蘇斯曼(Abigail Sussman)多年來透過實驗測試，讓受試者尋找婚宴場地、預付卡、大學學費、手機行動方案或房屋成交價等各類最佳定價，且可透過簡單與複雜說明的方式，選擇最後要怎麼買。 

結果發現，70%的人偏好選擇列出繁瑣收費細項的方案，理由是這種收費方式的透明度更高，消費者可自行加總。

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