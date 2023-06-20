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想買這「6用品」去一元店比好市多划算

編譯徐薏茹／綜合報導
類似好市多的大賣場雖然價廉，但份量太多可能造成浪費，在Dollar Tree等一元商店購買可能更划算。(Getty Images)
類似好市多的大賣場雖然價廉，但份量太多可能造成浪費，在Dollar Tree等一元商店購買可能更划算。(Getty Images)

好市多(Costco)商品價格便宜，但是大份量、大包裝的商品有時無法久放或用不上，最終不得不丟掉反造成浪費，因此有些商品在一元商店購買可能更划算。GOBankingRates網站推薦以下六種商品可到Dollar Tree購買。

玻璃杯

DealNews.com消費者分析師茱莉·蘭霍德(Julie Ramhold)指出，Dollar Tree有大量不同的特色玻璃杯，好市多的玻璃杯選擇則較有限。舉例來說，在Dollar Tree的一個紅酒杯售價為1.25元，六個7.50元；而如果在好市多買一組紅酒杯，必須花54.99元左右買八個紅酒杯。

香料、調味品

知名調味品製造商「味好美」(McCormick)的網站資訊顯示，乾燥調味品、香草類、辛香料可保存約一到四年。好市多的大包裝調味品在過期前可能還剩下許多，所以到一元店買會較划算，Dollar Tree販售6.52盎司的罐裝大蒜粉或4.65盎司的罐裝檸檬胡椒粉，售價皆為1.25元。

餐具

好市多販售數組餐具，但一次可能需要花很多錢，例如用40元以上的價格買下16件餐具，不 過在Dollar Tree，每件餐具售價1.25元，可以自己挑選想要購買的16件餐具組合，只需要花約20元。

派對用品

派對可能需要用上大量餐巾紙，但好市多的餐巾紙份量實在太多，例如售價12.49元的2000入Marathon餐巾紙，遠超過派對所需；在Dollar Tree可以買到20入包裝的餐巾紙，還有各種顏色，更符合派對主題。其他可在一元店買到的派對用品，包括廉價裝飾品和用完即扔的桌布。

攪拌碗

一組四個的加蓋美耐皿碗(melamine)在好市多售價約20元，但在Dollar Tree的各種攪拌碗每個只需要1.25元。一元商店還有各種尺寸的不鏽鋼碗，同樣每個1.25元。

咖啡

根據全國咖啡協會(National Coffee Association)資訊，深烘焙的研磨咖啡粉在密封包裝開封後約一周開始失去其風味，因此咖啡協會建議購買較小包裝的咖啡粉。Dollar Tree販售的6盎司包裝研磨咖啡粉正適合居家沖泡。

好市多 咖啡 分析師

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