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3萬元以下小型休旅車 本田HR-V vs. 豐田Corolla Cross

記者張聲肇/即時報導
本田HR-V小型休旅車。(美聯社)
本田HR-V小型休旅車。(美聯社)

本田HR-V和豐田Corolla Cross皆為3萬元以下的小型休旅車，有連接智慧型手機的功能，也四輪傳動。兩車逐項比較，哪一款勝出？請看汽車網站Edmunds分析。

行車表現：2023年的HR-V，2.0公升4缸引擎，透過自排變速器傳輸158馬力到前輪，缺點是加速力嫌弱，在高速公路上較吃虧。優點是轉彎時很穩，較安全。Corolla Cross的引擎也是2.0公升4缸，169馬力，馬力較強，但無礙加速順暢；雖然開起來流暢度略遜HR-V，差別不大。因此，兩者行車表現平分。

省油：

前輪傳動模式，Corolla Cross市區/高速公路平均耗油32哩/加侖，HR-V每加侖只能跑28哩。四輪傳動比較，也是Corolla贏，何況豐田車有油電混合型，本田暫無。燃油績效評比：Corolla Cross勝過HR-V。

舒適度：

HR-V前座穩固，有如木板凳，前後座頭頂和兩腿空間也很夠。Corolla Cross前座沒問題，後座就嫌小，腿長的人坐後面，可能得拜託前座的人椅子稍往前移，所以，如果後座要經常載「高人」，最好挑HR-V。Corolla Cross壓過路凸或路坑時，較為平順。兩車舒適度平分。

載物空間及科技：

兩者皆有配合蘋果的CarPlay和谷歌「安卓自動」（Android Auto）的螢幕作業系統、USB插槽，和額外可選的手機無線充電和無線上網。本田車的螢幕7吋，最高級EX-L型螢幕9吋。Corolla Cross各款的螢幕都是8吋。

載物空間也不分軒輊：

HR-V後車箱有24.4立方呎空間，Corolla Cross則有24.3立方呎。不過，實際測試發現，HR-V的載物空間較寬闊，車廂的設計也較高檔，比Corolla Cross的便宜塑膠、普通外型吸引人。因此，這項評比由本田勝出。

性價比：

這兩型小休旅車都有定速控制、偏離車道警告、自動遠燈和後座提醒等功能，價格也從2.5萬起，最高級別內飾不到3萬元。兩車也都有3年/3.6萬哩基本保修和5年/6萬哩動力系統保修，另加頭兩年免費定期保養。此項評分：平。

雖然總體而言，HR-V車廂更有型、乘坐更容易，略勝Corolla Cross一籌，兩者整體價值幾乎不相上下，因此決定之前，最好兩車都試開，感受一下哪一部車跟你最有緣。

本田 智慧型手機 休旅

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