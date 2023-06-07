雞蛋打折促銷 紐約能買到1打1.29元 消費者狂喜：能吃水煮蛋了

幾個月前價格飆到令人難以下手購買的雞蛋，不僅現在開始降價，店家更開始減價促銷。(Getty Images)

幾個月前美國爆發史上最凶猛的禽流感 ，蛋價貴得離譜，但隨著疫情退去，蛋源供應恢復，各大連鎖超市最近開始低價促銷雞蛋 ，如紐約的Tops Markets便打算每個月促銷一、兩次，消費者應該會驚奇一下。

華爾街 日報(WSJ)報導，各超市老闆指出，雞蛋價格正一路降低，未來幾個月將回到史上平均價。之前爆發的禽流感為美國有史以來最嚴重，致蛋價1月曾衝破一打4元。

雞農及產業人士表示，現在蛋源已經反彈回來，母雞雞群也已恢復。連鎖超市如紐約的Tops Markets已辦幾個月來首度雞蛋促銷。

Tops雞蛋、乳製品等項目主管蘇‧德非(Sue Durfee)表示，蛋價應在每打2元以下，所以超市方打算一個月辦一到兩次促銷。

德非表示，最近已打折出售雞蛋，每打1.49元，計畫接下來幾個月促銷時更只要每打1.29元；在此之前，雞蛋不打折已逾一年。

市場研究機構Circana Group表示，美國2022年食品通膨凶猛，最令人驚奇的案例之一便是蛋價漲超過三成，超過其他生鮮果菜。

消費者於是減少買蛋，試用雞蛋替代品如鷹嘴豆汁及酪梨；有些人甚至自己養雞。

史泰登島(Staten Island)保險經濟公司員工哥倫布(Michael Colombo)表示，近幾個月他減少買蛋以省錢。早餐他改吃酪梨吐司或無蛋鍋餅，取代最愛的水煮蛋。

最近哥倫布在當地果菜店以3元買了兩打雞蛋，他表示自己跟大家講蛋價打折，而且打算恢復水煮蛋以及做惡魔蛋。

超市老闆及雞蛋公司表示，2022年2月起毒性強的禽流感致病源散播，造成美國約5900萬雞隻病死，蛋價才會飆漲。農業部表示，禽流感讓全國雞蛋庫存到12月最後一周，相形2022年開年，減少達29%，同一時間，雞農及雞蛋公司花費數百萬元，採取措施來防止病毒蔓延。