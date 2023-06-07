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省錢看過來 到賣場購物選商家「自有品牌」可省40%

編譯周靜芝 / 綜合報導
零售商自有品牌與知名名牌之間的價差平均達40%，在物價飛漲的時候，可為荷包省下不少錢。(Getty Images)
零售商自有品牌與知名名牌之間的價差平均達40%，在物價飛漲的時候，可為荷包省下不少錢。(Getty Images)

理財網站Go Bank Rating的調查，在眾多食品類中，零售商自有品牌(store-brand)與知名名牌(name-brand)之間的價差平均達40%，在物價飛漲的時候，可為荷包省下不少錢。

根據自有品牌製造商協會(Private Label Manufacturers Association, PLMA)統計，全美銷售的每五個食品或非食品雜貨，其中就有一個是零售商品牌，並由名牌製造商提供。2021年，自有品牌銷量較前一年增加19億元。

這明顯可看出消費者現在更傾向選擇自有品牌，PLMA指出，習慣、熟悉加上媒體、廣告推波助瀾，是半個世紀前消費者為知名品牌所吸引的原因；但在網路和社群媒體時代，改變了消費者對大品牌的忠誠度。

包括Whole Foods、Kroger和Ralphs等零售商都會陳列同類型的知名品牌和自有品牌商品，提供顧客選擇；只有Trader Joe's例外，他們只賣自己的商品。

這也是Trader Joe's可以保持較低價格的原因，特別是涉及主要民生商品時，它比其他大型連鎖賣場更低價。該公司網站稱，Trader Joe's不像其他賣場那樣有分銷商或經紀人；而是直接從農場、供應商和製造商那裡採購。

事實上，Trader Joe's也不是樣樣都便宜。正如CNET一篇報導所指，Trader Joe's的商品幾乎完全按包裝或按件銷售(而不是按重量)，因此價格很少波動；這也意味著傳統零售商價格可能更實惠，畢竟水果蔬菜是按重量而不是按件定價的，而且有季節性。

PLMA研究發現，過去習慣購買知名品牌的美國人，現在轉而擁抱零售商自有品牌；而憑藉良好的品質、獨特的商品和省錢效益，自有品牌正為消費者提供一個更明智的選擇。

PLMA指出，以每單位的平均價格來比較，美國消費者在選擇自有品牌取代知名品牌時，每年在雜貨和家用採購上省下逾400億元。

零售商 Trader Joe's 社群媒體

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