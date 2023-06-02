全美這家連鎖超市 顧客忠誠度最高

Trader Joe's是客戶忠誠度指數（CLI）得分最高的超市品牌。取自Shutterstock

通貨膨脹肆虐的時代，價格與價值成為消費者選擇購物地點的首要因素；越來越多的消費者「遊走」於三個或更多的超市賣場間，以價格來決定在哪裡採購日常生活必需品。

近日消費情報網站Market Force Information發佈的一份報告指出，今年由Trader Joe's 、H-E-B和Woodman's Markets奪得超市最佳品牌前三強。

從消費者的角度來看，沃爾瑪 （Walmart）仍是荷包支出的最大贏家，克羅格（Kroger）和阿爾迪（Aldi）名列二、三，且沃爾瑪以近2倍的頗大差距領先克羅格。這一差距自2017年來不斷擴大，當時沃爾瑪營業額領先克羅格1.75倍，顯示沃爾瑪在過去五年中持續壯大市場佔有率。

從消費者的角度來看，沃爾瑪（Walmart）仍是顧客荷包支出的最大贏家。Getty Images

值得注意的是，H-E-B的購物者指出，他們在該賣場消費了78%的生活必需品支出，使H-E-B在與當地競爭對手相比，在賺取消費者荷包上明顯勝出；但從價值的角度來看，贏家則是阿爾迪，獲得90%消費者好評。

在促使消費者選擇前往購物的關鍵因素中，「便利」以62%排名第一，「價值」是第二大因素，佔53%，其次是「吸引人的折扣和促銷活動」佔44%。

消費者到店體驗的影響

在相近的價格條件下，消費者的滿意度和購物行為，實際上是由各品牌是否能提供一個良好的購物體驗所決定。這種良好體驗的特點是，大量的商品種類、乾淨的環境以及快速結帳。

連鎖超市H-E-B是贏得顧客信任的大型賣場之一。Getty Images

即使有上面這個簡單的致勝公式，各品牌間仍有贏家與輸家，贏家爭取到客戶荷包的多數支出、賺到客戶忠誠度，最終贏得客戶的信任；這些品牌包括Trader Joe's、Smiths和Wegmans，已贏得顧客信任的大型賣場則有H-E-B、Publix和Trader Joe's。

疫情 趨緩後，消費者選擇網購、配送的比率從高峰期的27%降至目前的10%左右。現在有更多消費者使用手機 App購物，並選擇在路邊或賣場指定區域取貨，比率從16%增加至23%；這些消費者中有68%對這種新的購物方式非常滿意。

表現最好的超市品牌

今年在客戶忠誠度指數 （CLI）上得分最高的品牌是Trader Joe's，其CLI為84%，這項指數是綜合「滿意度」與「願意推薦」兩項評分。H-E-B以83%位居第二，其次為Woodman's Market的81%。

消費者也被問及是否認為所選擇的超市是「同類中最好的」，在這項評比中，Wegman's以76%的同意比率居首，H-E-B以73%緊跟在後。