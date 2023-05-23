香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器

夏天快到了，蚊子也開始多了起來，它們成群結隊、嗡嗡作響，叮咬皮膚、讓人渾身發癢起紅疹子，有些還傳播疾病。Getty Images

夏天快到了，蚊子也開始多了起來，它們成群結隊、嗡嗡作響，叮咬皮膚、讓人渾身發癢起紅疹子；有些還傳播疾病，例如茲卡（Zika）和西尼羅河（West Nile）病毒。市面上販售的各種防蚊液，宣稱可以阻止這些小害蟲，但實際上並不能阻擋蚊子叮咬。

無論是計畫在國殤日長周末舉辦後院烤肉，還是提前在戶外度過夏天，都不要讓蚊子破壞美好時光。以下是紐約時報 專欄作者桑琪（Elissa Sanci）分析哪些驅蚊方法有用、哪些是白費工。

為什麼香茅和其他噱頭十足的防蚊液沒效？

香茅（Citronella）是從一種檸檬草中蒸餾出來的精油，長期以來一直被認為是「天然」防蚊液；從蠟燭、薰香機到5英尺高的提基火炬（tiki torches），都試圖用香茅油來驅蚊。

但事實上，沒有證據顯示香茅蠟燭比其他蠟燭產生的煙霧可提供更多保護；這是因為精油並不像環保署批准的防蚊液（DEET和picaridin）提供了實質的防護措施。

范德比大學（Vanderbilt University）生物科學家柴威柏（Laurence Zwiebel）說，蚊子是透過多種嗅覺受體來「感應」環境，精油只能阻擋有限的受體，對某個物種有效的精油，不一定對其他物種有效；而派卡瑞丁（picaridin）和DEET等防蚊液能在更穩定的基礎上阻斷更多的受體。

雖然香茅是市售防蚊液中最普遍的一種，但它並不是唯一不起作用的，以下是其他幾種：

1. 驅蟲器：儘管驅蟲器能有效地殺死蟲子，但它們針對的是錯誤的種類；蚊子不一定會像其他蟲子那樣被光源所吸引，所以驅蟲器對它啥作用。

2. 補蚊器：專家發現，捕蚊器並不能達到廠家所宣傳的功效。紐約時報產品評論網站Wirecutter一篇「最佳滅蚊裝備指南」提到，美國滅蚊協會（American Mosquito Control Association）技術顧問的康倫（Joe Conlon）表示，丙烷和紫外線原理的捕蚊器雖然能捉到蚊子，但它們對蚊子的吸引力遠不如人類。

3. 驅蚊手環：雖然這些手環確實含有一些活性成分，可能會讓蚊子反感，但這些驅蚊劑的濃度不夠高，無法產生太大效果。蚊子可能會避開手環、叮咬身體其他部位。

4. 音波驅蚊器：康倫表示，在過去15年中，至少有10項研究「打臉」超音波驅蚊設備「沒有任何功效」。

真正有效的驅蚊方法

「最佳滅蚊裝備指南」指出，沒有單一的滅蚊方法能100%及時發揮作用，蚊子適應能力超強，僅美國就有近175種蚊子，人們對蚊子的行為了解有限。

「Thermacell E90充電式驅蚊器」利用熱讓瓶內液體驅蚊劑蒸發、緩慢釋出，讓整個空間不受蚊子侵擾。取自Amazon網站

不過，紐約時報諮詢的專家還是找到了在多數情況下可發揮功效的驅蚊工具，例如可以涵蓋特定空間的「Thermacell E90充電式驅蚊器」，利用熱讓瓶內液體驅蚊劑蒸發、緩慢釋出，讓整個空間不受蚊子侵擾。E90不僅在驅趕蚊蟲上幾乎與噴灑殺蟲劑一樣有效，而且還安靜、無氣味。

「Thermacell MR450可攜式驅蚊器」便於攜帶，適合露營或戶外活動使用。取自Amazon網站

如果是在戶外，另一款「Thermacell MR450可攜式驅蚊器」是個不錯的選擇。MR450比E90更便於攜帶，適合露營或戶外活動使用；但它的罐裝丁烷盒不如E90的可充電電池方便，另一個缺點是，在起風時它會失去效用。

有趣的是，其實一個簡單的風扇也是阻止蚊子的好方法。蚊子的飛行能力不強，循環的空氣可以阻止它的接近；因為蚊子飛得不高，可將風扇放在膝蓋的位置阻止它們靠近。