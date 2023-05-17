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睡眠專家說 床單選這顏色讓你難以放鬆

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睡眠專家說 床單選這顏色讓你難以放鬆

編譯周靜芝 / 綜合報導
睡眠專家和室內設計師都認為，紅色床單是最操的選擇。取自Amazon網站
睡眠專家和室內設計師都認為，紅色床單是最操的選擇。取自Amazon網站

臥室的床單顏色，可以完全改變整個氛圍，例如選擇純白色床單，會讓空間看起來乾淨明亮，藍色有助於營造寧靜感，而紫色則可以為普通的房間增添幾分貴氣。如果短期內不打算粉刷牆壁，買些彩色的床單來裝飾房間，是個簡單的方法。

床單顏色也和睡眠品質有關，淺色、冷色系在夜晚可能不適合，因為它們會暗示大腦保持清醒，但它們也是最透氣的；深色、暖色系可以有助於放鬆，但它們也不容易散熱。

睡眠專家歐利芬特（Louise Oliphant）表示，他一直實驗睡在各種不同顏色、圖案的床單上，經過大量測試，連室內設計師都證實他的結論：應該遠離紅色床單。

最糟的床單顏色

室內設計師柯洛波文斯基（Artem Kropovinsky）說，最糟糕的床單顏色是紅色，除非想讓臥室具有強烈風格，否則就應遠離紅色。他說，紅色牆壁是一回事，但別用在床上，紅色有種大膽、充滿活力的氣氛，和臥室應營造的放鬆氣氛正好相反。柯洛波文斯基說，紅色的鮮艷色調有刺激作用，對一夜好眠構成挑戰。

歐利芬特在一次測試中，發現紅色床單讓他睡不著，他平時沒有睡眠問題，但測試的鮮紅聚酯纖維床單讓他異常清醒。柯洛波文斯基說，研究也顯示，紅色是十分鮮豔的顏色，可以挑起激情或憤怒；即使只是床單，強烈的顏色對睡眠環境過於振奮，有礙放鬆和寧靜。

歐利芬特說，多數寢具品牌不會出售紅色床單，是有原因的；紅色床單只有便宜的店家在賣，而且是聚酯等低品質的布料。

為了好的睡眠，應慎選床單顏色

一般原則是，遠離過於鮮艷或醒目的色調，柯洛波文斯基建議選擇柔和的色調，如藍色、綠色或淺灰色，可以創造寧靜、舒緩的臥室氛圍。

雖然研究指出白色寢具不適合臥室的氛圍，但它仍是最受歡迎的寢具顏色之一。取自pex...
雖然研究指出白色寢具不適合臥室的氛圍，但它仍是最受歡迎的寢具顏色之一。取自pexels/Monica Silvestre

歐利芬特說，他發現淺灰色是最佳床單顏色，在嘗試了許多色調後，淺灰色讓他感覺最平靜，在臥室裡看起來也最為協調。他說，傳統的白色則是應該避免的床單顏色之一，但米白或接近灰色的顏色便不會那麼明亮或呆板，它們能使人放鬆，而不是攪動心緒。歐利芬特說，淺灰色也是最容易清洗的，不必擔心褪色或發黃。

為何人們喜歡白色寢具

雖然研究指出白色寢具不適合臥室的氛圍，但它仍是最受歡迎的寢具顏色之一。白色 因為清新和多功能而受到喜愛，它可以使空間看來乾淨明亮，並能與已有的其他寢品搭配，頗受崇尚北歐風格或極簡美學者歡迎，讓空間看起來簡單而時尚

歐利芬特說，選擇床單應考慮更多因素，而不僅是顏色，事實上材質應該更重要。好的材料可以提升床的舒適度，讓房間看起來有很大的不同。最後，就是檢查針數，並控制好預算

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