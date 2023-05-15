自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

抖音網友在沃爾瑪（Walmart）使用自助結帳機時，差點遭人詐騙、代付了禮卡的錢。Getty Images

騙子無所不在，而且騙術不斷翻新。一位抖音 （TikTok ）用戶發帖提醒購物者當心「自助結帳（self-checkout）」的新騙局；他表示，如果不小心，也許會損失數百元。他說的不是過去網友常分享的商家哄抬價格，也不是網購送貨的附加費；而是不小心付了別人的禮卡，讓結帳時收據上的金額暴增。

一位抖音網友表示，他最近幾乎付了他所購買物品的雙倍金額，因為有人在他的自助結帳機上先掃描了一張禮卡，然後他才掃描自己要結帳的物品。下面是他所經歷的細節。

沃爾瑪 自助結帳騙局

在沃爾瑪（Walmart）使用自助結帳機是節省時間的好方法，或者不想與收銀員互動，希望減少接觸。然而抖音這位網友艾迪（Eddie）說，應該要提防沒有人企圖透過自助結帳機先掃描一張禮卡，但沒付錢就離開，希望下個倒楣鬼在結帳時不知不覺地幫他付了錢。

艾迪說，他想讓在沃爾瑪購物的消費者多注意點，他最近去沃爾瑪買了一些簡單的雜貨，花55元左右，但當他掃描了所有的東西後，發現總金額要高出許多，將近130元。

當他找一位沃爾瑪員工來弄清楚這個問題時，怪事發生了。他說，這位工作人員走過來，在螢幕上刪除了最上面寫著「Card（卡）」的項目。他說，這位工作人員仔細檢查他所購買的，其中並沒有禮卡，她告訴艾迪，可能有人在你來這裡前掃描一張卡，然後就離開了。

使用自助結帳機時，最好先檢查螢幕上是否有他人先掃描過的項目。Getty Images

這並非第一次有人抖出這類自助結帳騙局，一位目標（Target ）百貨的顧客也曾碰上。另一位抖音用戶希瑟（Heather）在2月發布了一段影片，她說她注意到在自助結帳機結算的兩件商品總金額比她預期的要高，仔細檢查後，發現一張約39元的目標百貨 禮卡費用。

在希瑟要求工作人員將這筆費用從她的帳單上刪除後，她感覺附近一對也在自助結帳的夫婦怪怪的。希瑟說，那女的手裡拿著一張禮卡，當她說「它不能用」，男的就說「哦，我去車上了」，兩人立即丟下所有東西走出去。希瑟說，這些壞蛋只想騙人幫他們買的東西埋單。

希瑟把她觀察到的情況告訴目標百貨的工作人員，並提醒其他網友在自助結帳時千萬要「盯緊一點」。

雖然任何人都可能設下這種騙局，但艾迪和其他網友懷疑工作人員或許涉嫌。他說，如果沒什麼人時，他們先過去掃描一張禮卡，如果被購物者發現蹊蹺，他們就幫你解決問題，無論如何都有理由脫罪。

有位網友留言說，如果他看著你、直接迅速刪除，毫無疑問那就是他幹的；另一人指出，如果他沒有檢查你買的物品就知道要刪除什麼，這就說明了一切。

還有位網友提供一個不錯的建議，開始結帳前先清除螢幕上所有項目；另一位則說，「我已厭倦了這些騙局和騙子！謝謝你的提醒！」