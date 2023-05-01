既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

登山健行時，選一雙舒適、抓地力強的健走鞋很重要。取自pexels

旅遊網站作家古布塔（Karthika Gupta）自稱是個狂熱的徒步旅行者，尤其是登山健行。最近，他前往蒙大拿州 的博茲曼（Bozeman）度假一周，毫不猶豫地把他的Hoka Anacapa Low GTX健走鞋放進行囊裡。

這款鞋是他在不同難度的健行路上的首選。古布塔說，這雙鞋很輕，只有12盎司（不到1磅）。Hoka的這款「感覺像鞋又像靴子」的郊山健走鞋，抓地力和運動鞋的外形很適合單日健行和城市散步。穿上輕質皮革製成的這款健走鞋，走在任何不平坦的地形都不會磨損。

低幫（low-top）、網眼設計和輕盈的材質，會讓人以為這款鞋是為春、夏季所設計，但古布塔說，他多次穿著它爬上白雪皚皚的山徑，由於Hoka經典的加長鞋底凹槽，即使走在布滿岩塊、樹枝、礫石的山路，也能如履平地。

古布塔這次的徒步旅行中，令他驚訝的是，Hoka Anacapa Low GTX健走鞋在雪地上同樣表現出色。古布塔說，Vibram megagrip防滑鞋底與5毫米的鞋耳，提供了極好的抓地力，當他在雪地上前進時，甚至沒有滑倒過；儘管這雙鞋並不是專門為寒冷天候的徒步旅行而設計的，但肯定也能勝任這項任務。

Hoka Anacapa Low GTX健走鞋除了功能性強，大膽、時尚的色彩，也是它成為消費者最愛的原因之一。取自Zappos網站

此外，由於皮面的防水Gore-Tex處理，讓古布塔沿著山路走了2英里多，即使行經積雪深厚的路面，腳趾仍然保持乾燥。古布塔說，這雙鞋的腳踝位置較低，可以迅速甩掉邊緣多餘的雪，內部、鞋舌和鞋領都是紡織材質，長途步行時可增加舒適度。

Hoka Anacapa Low GTX鞋贏得古布塔喜愛的另一細節是，腳踝後面的拉環，讓穿脫鞋子更方便。另外，腳踝後面增加了額外的緩衝，使得在斜坡上健行，腳踝不會撞到鞋領；夏天即使不穿襪子，也不會長水泡。

Hoka Anacapa Low GTX健走鞋除了功能性強，大膽、時尚 的色彩，也是它成為140多名Zappos購物者最愛的原因之一。一位網友說，她一直認為需要一雙「正式」的登山鞋，但卻一直穿著Hoka健走鞋，她住家附近有數英里的森林小徑，「這雙鞋真的很好用」。另一位消費者說，這雙鞋給了他運動鞋的舒適，以及好的健走鞋的支撐與抓地力。