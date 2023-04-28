我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

好市多「科克蘭拖鞋」上架 網笑穿上「恥度高」：賣信仰的

聯合新聞網／即時報導
好市多新品上架引發熱議。(取材自臉書)
好市多新品上架引發熱議。(取材自臉書)

賣場好市多新品上架，是印有好市多自有品牌「科克蘭」（KIRKLAND）字樣的拖鞋，一雙14.99美元，網友直呼「恥度無上限，感覺像是好市多員工」，還有人打趣問「穿整套有套裝加成作用嗎？」

好市多過去曾推出COSTCO LOGO帽T、運動棉褲，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多又有新品上架，這次竟是印有好市多自有品牌「科克蘭」（KIRKLAND）字樣的黑色拖鞋。

根據商品資訊顯示，該雙拖鞋為魔鬼氈設計，方便調整縮緊，EVA大底，輕量舒適，網布內裡提升舒適度，適合各種休閒場合穿搭，每雙14.99美元。發文網友笑稱「恥度無上限」。

其他網友則留言「這雙鞋是賣信仰的…想加入護衛隊的各位機會來了」、「可以湊一套了」、「這設計師挺懶的」、「大全套欸」、「穿這個拖鞋要搭配之前的COSTCO帽T」、「路上也很多人的拖鞋上面大辣辣印著NIKE或ADIDAS，跟這個不也差不多？」

還有人留言「這好鬧」、「我要入手」、「穿上去信仰再加100分，穿這個進賣場就不用出示會員了吧？」、「買個幾雙放在玄關，辦公室或住家都像科克蘭分部了」、「夏天穿完這個超臭」。

好市多 臉書 Costco

上一則

貴屋換廉屋 退休資金多十萬

延伸閱讀

好市多這款「無敵醬油」超熱門 網暴動狂推：回購Ｎ次

好市多這款「無敵醬油」超熱門 網暴動狂推：回購Ｎ次
劉亦菲同款Tretorn小白鞋 好市多有賣

劉亦菲同款Tretorn小白鞋 好市多有賣
劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元
買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

熱門新聞

燕麥不僅纖維含量高，而且有大量的抗氧化劑。取自pexels

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

2023-04-21 11:07
沙丁魚是Omega-3脂肪酸營養補充劑的經濟實惠替代品。取自pexels

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

2023-04-26 09:35
圖：pixabay

年收入20萬以上者 愛開的汽車品牌很大眾

2023-04-24 14:10
做三明治用、經過加工的肉品如熟食肉（deli meats），以及牛羊肉，都會在我們的腸道產生「壞」的微生物，破壞腸道菌群的組成，造成腹脹、發炎等有害腸道健康的問題。圖：pixabay

常吃這兩種肉 腸道難健康

2023-04-25 13:35
圖：pixabay

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

2023-04-24 12:34
Trader Joe's是準備一頓方便晚餐的最佳去處。取自Shutterstock

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

2023-04-27 10:18

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬