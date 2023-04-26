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買這五種東西和服務 不是會員也可進山姆俱樂部

編譯周芳苑／即時報導
山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社
山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社

山姆俱樂部(Sam's Club)、好市多(Costco)這類量販零售店商品價格便宜，但採年費會員制，究竟值不值得申辦會員資格？很多人猶豫不決。幸好，有些商品和服務提供給所有顧客，不是會員也能消費。

以山姆俱樂部來說，會員年費去年10月17日調漲，基本會員Club調漲5美元、漲至50美元，加值會員Plus調漲10美元、漲至110美元，九年多來首次漲價。

不過，山姆俱樂部以下五項商品和服務對所有人提供，即使不是會員也可大大方方進去店裡消費。

第一項：到山姆俱樂部藥房(Sam's Club Pharmacy)買處方藥。備有數百款處方藥單價低至 4 美元， 正如官網所言，不必成為會員也能買處方藥，而且不收10% 非會員服務費；還可入內接種流感疫苗等預防針，在所有針對無健保、同時也非會員提供的這類服務中，收費低廉僅次好市多。不過，非會員買藥和打針的費用可能比會員高一些。

第二項：到美食部Sam's Club Cafe買餐點。不僅不必具備會員身份，而且也不必多付10%非會員費用，對於想快速吃一頓便利餐的人來說是好選擇。

第三項：買酒。在美國，賣酒受嚴格規範，多數州的山姆俱樂部等會員制商店必須對所有顧客以同一價格賣酒，因此，即使不是會員，照樣可進去山姆俱樂部買酒，而且不該被加收10%非會員費。

第四項：到山姆俱樂部光學中心(Sam's Club Optical Center)驗光。山姆俱樂部規定，必須具備會員資格才可購買光學產品如眼鏡及隱形眼鏡，但是，如果只是找驗光醫生檢查眼睛就不必是會員。

第五項：到山姆俱樂部相片中心(Sam's Club Photo Center)消費，不必是會員也能採購。

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