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低調炫富：不秀品牌的高價服飾走紅

編譯尤寶琪／即時報導
看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前出席滑雪撞人官司，一席中性色調、看似低調的打扮就引爆網友討論。美聯社
看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前出席滑雪撞人官司，一席中性色調、看似低調的打扮就引爆網友討論。美聯社

穿搭沒有擺顯品牌的高價服飾，這種作法被稱為隱形財富或低調奢華，近期在那些面臨通貨膨脹和經濟動盪，消費力仍不減的族群中大受歡迎。

這個趨勢每過一段時間就又會捲土重來，而零售商和設計師也都注意到了這一點，希望藉此吸引更多富人同時，也能吸引到不少有志要擠進富豪行列的人。

看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前出席滑雪撞人官司，一席中性色調、看似低調的打扮就引爆網友討論；懂奢侈品的人一眼就能看出，她身上那些無標示品牌的服裝配件可都是出自大牌之手，包括Prada、喀什米爾羊毛衣和Celine的靴子。

奢侈品零售顧問伯克(Robert Burke)就指出，懂得人一看就懂，而這些懂得他們行頭的人，才是他們在乎的人。

在講述豪門家族鬥爭的影集「繼承之戰」中，服裝設計師馬特蘭(Michelle Matland)，透過觀察「真人版富豪」的穿衣法則，為每個角色打造出奢華但低調的服飾，並強調富豪穿搭是不會有任何閃亮誇大的元素在內。

葛妮絲派特洛雖然一直以來都偏好時尚、極簡主義的奢侈品，但隨著越來越多品牌開始走上低調奢華的路線，她這次官司上的打扮也因此大放異彩。

百貨公司Neiman Marcus奢華時尚副總裁凱恩(Jodi Kahn)就指出，這季的銷售更是突顯了這趨勢的受歡迎度，尤其是平時設計比較招搖的奢華品牌，像是Loewe、Saint Laurent 和 Miu Miu 等，也都跟著轉向更經典內斂的設計。

生活好的時候才是民眾想要炫富的時候，而非在金融情況緊張之時。奢侈品研究諮詢公司Luxury Institute執行長佩德拉薩(Martin Pedraza)解釋，富豪試圖模仿大眾的穿著，就像是中上層人士會模仿極簡主義富豪一樣。

伯克也說，民眾厭倦了高調炫富，特別是目前經濟不確定，手頭闊綽的人不見得想讓人知道他們多有錢。

看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前...
看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前出席滑雪撞人官司，一席中性色調、看似低調的打扮就引爆網友討論。美聯社
看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前...
看看身為星二代且又是大富婆的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，日前出席滑雪撞人官司，一席中性色調、看似低調的打扮就引爆網友討論。美聯社

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