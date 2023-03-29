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月省千元菜錢 「贈品女士」教你B.O.R.E.S省錢秘招

編譯陳韻涵／即時報導
自稱「省錢達人」的吉爾斯規畫每月預算並按表操課，她表示一旦未妥善規畫就會多花錢。Getty Images
自稱「省錢達人」的吉爾斯規畫每月預算並按表操課，她表示一旦未妥善規畫就會多花錢。Getty Images

紐約「贈品女士」(Freebie Lady)利用「B.O.R.E.S」妙招並徹底執行，每月省下1000元買菜錢。

來自雪城(Syracuse)的貝姬‧吉爾斯(Becky Guiles)自稱「省錢達人」，育有兩個孩子的她利用抖音(TikTok)分享B.O.R.E.S五步驟省錢密技，分別是預算、規畫、重複利用、刪除與簡化。

以下是吉爾斯的B.O.R.E.S省錢妙招：

．預算表(Budget Plan)：依照每人每月平均花費100元的預算計畫，但要保有彈性，如果家中有對食物過敏的青少年，可能要多加50元預算賣特定食材。

．計畫(Organize)：檢查櫥櫃，丟掉過期或從來不吃的食物。

．重複利用(Reuse)：剩食大多能再利用，例如利用薯片屑當作麵包屑、不新鮮的麵包改以油煎變成方型小麵包片、切邊菜渣燉蔬菜湯、草莓蒂頭釀醋等。

．刪除(Eliminate)：蔬果買回家後先處理過，切除不要的部分，放進冷凍室，延長食物保鮮期，減少腐敗浪費。

．簡化(Simplify)：盡量排除例外狀況，每周按照相同的餐點計畫進行。

育有兩個孩子的吉爾斯利用抖音(TikTok)分享B.O.R.E.S五步驟省錢密技...
育有兩個孩子的吉爾斯利用抖音(TikTok)分享B.O.R.E.S五步驟省錢密技。擷自TikTok畫面

42歲的吉爾斯透過TikTok影片分享如何節省日常開銷，自述她將家中每月雜貨開銷從1400元減至400元，建議大家學她利用B.O.R.E.S妙招省錢。

吉爾斯的TikTok有51萬3000人追蹤，她解釋規畫每月預算並按表操課的重要性，因為一旦未妥善規畫就會多花錢。

吉爾斯表示，清理廚房會空出很多空間，並發揮天馬行空的創意，重複利用食材；此外，知道如何儲備蔬果也能減少食物腐壞的浪費。

簡化這項的方法涵蓋簡化製作餐點的方法、簡化繁瑣規畫流程，以及精簡原料等一切事物。吉爾斯表示，她最大的精簡計畫便是訂定主題日，如墨西哥料理周一、義大利煎蛋(frittatas)周二等。

吉爾斯說，「我保證，照著B.O.R.E.S行事，將省下一大筆日常開銷。」 

吉爾斯幾年前辭去工作，專心照顧兩個小孩，四口之家僅靠丈夫賺錢養家，結果很快便負債3萬5000元，經過一番入不敷出的掙扎後，吉爾斯決心研究省錢妙計，如今每年節省開銷達3萬元，換算這對夫妻八個月內便能償清債務。

吉爾斯表示，B.O.R.E.S法則不僅適用日常開銷，也能擴大運用到電費及油氣等開銷項目。

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