熱中使用折扣優惠的年長者大增 你也是嗎？

通貨膨脹讓多數人不得不精打細算過日子，年長者自然也不例外。Getty Images

通貨膨脹 讓多數人不得不精打細算過日子，年長者自然也不例外。速食店Whataburger的免費飲料便讓75歲的舒瓦茲(Melvin Schwartz)「上鉤」了，然後他發現福來雞(Chick-fil-A)也有這項優惠。

從國稅局退休 的舒瓦茲說，他不能忍受要花2、3元買杯可樂。他在Dairy Queen吃的漢堡，以及在Taco Bueno買的沙拉，也因為是年長者而享有10%的折扣

「年長者優惠」(senior discount)的措施行之有年，但從沒像現在這麼盛行。根據美食網站Yelp消費者的留言數，估算出使用這項優惠者從2021到2022年成長了36%。由退休者組成的樂齡會(AARP)表示，3千8百萬會員中越來越多人在汽油、活動門票和健康照護上使用這項福利。

對某些年長者來說，能利用商家促銷，省下幾塊錢在食物、飲料或一條新褲子上，都是多多益善的福利。但對一些人來說，這項優惠成為一種「必須」，因為通貨膨脹已「啃蝕」了他們的購買力。AARP調查指出，50歲以上的人有42%因為經濟因素打算退休後繼續工作，這個數字較過去增加許多。

住在芝加哥、72歲的蘭普(Kathy Lamb)熱中於搜尋電影、戲劇門票和博物館 會員的折扣；芝加哥當代藝術博物館(Museum of Contemporary Art Chicago)和Driehaus博物館都提供年滿55歲者20%的優惠。身為博物館迷，蘭普說，這些優惠讓她更願意泡在博物館裡。

網路行銷公司創辦人溫斯坦(Mindy Weinstein)說，餐廳和零售業的折扣促銷，通常對吸引退休族上門總能奏效。她表示，這群消費者更樂意把錢花在「重視」他們的地方。

溫斯坦說，每個人都喜歡受到重視，當商家推出這類折扣時，讓年長者感覺自己是「特殊群體的一份子」、備受肯定與獎勵；而這也建立起他們對商家的忠誠度。從Yelp的數據也顯示，80%的人認為「年長者優惠」具正面效果。

許多零售業者對年長購物者祭出優惠，Kohl’s、Ross和Goodwill 都在每周的某一天提供10至15%的折扣；Michael’s則是每天固定有10%折扣，Walgreens、 Joann Fabric和Craft則是在特定的日子提供20%優惠，但各地門市的實施日期不一。

溫斯坦說，隨著越來越多年長者習慣上網購物，這項優惠用起來也不再像過去那樣讓人覺得不好意思，他們會在臉書社團上分享，或在Yelp上尋找有關折扣的貼文。

其他好處如水電能源、網路、有線電視費用等優惠，都能讓飽受通膨之苦的年者者在開支上稍微喘一口氣。美國普查局(U.S. Census Bureau)二月的零售報告顯示，整體消費支出比上月下跌0.4%，即使通貨膨脹率在二月跌至6%，生活負擔對退休的年長者來說仍高，尤其是得面對高漲的長期照護和輔助設施費用。

即使社安金調漲，退休族的收入依然追趕不上高漲的物價，消費行為專家偉斯特(Chip West)說，這也是為何年長者四處打聽折扣優惠、專買賣場自有品牌、熱中收集折價券的最主要原因。