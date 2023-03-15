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這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

編譯潘勛／綜合報導
根據顧客反應及理財網站查證，有幾項商品在好市多其實賣得比較貴。取自Shutterstock
根據顧客反應及理財網站查證，有幾項商品在好市多其實賣得比較貴。取自Shutterstock

很多顧客去好市多(Costco)大賣場採買都是為了經濟實惠，但根據顧客反應及GOBankingRates網站查證，幾項商品在好市多其實賣得比較貴，在別地買更划算。

首先是鮮果蔬菜等農產品。Reddit社媒用戶mkecupcake指出，在好市多購買果菜，比起他家附近的生鮮超市來得貴。GOBankingRates查證後發現，三磅重的香蕉在好市多賣2.48元，但在勞爾夫(Ralphs)超市只賣2.07元。此外，在果菜超市不必一次買三磅香蕉，怕吃不完，但是在好市多，起步數量就要買三磅。

再來是牛奶。Reddit用戶SowfPaw表示，在他居住地區，牛奶在Aldi幾乎總是比較便宜；網站查證後發現，二加侖2%牛奶在好市多賣8.70元，但在Aldi只要8.58元。另要再次強調，在生鮮超市不必一次買怕喝不完的二加侖牛奶，但在好市多則要一次買二加侖。

鮭魚在好市多賣得也較貴。一磅科克蘭招牌新鮮養殖大西洋鮭魚片，在好市多售價為16.16元，但同品牌同重量鮭魚在勞爾夫只賣9.99元。話雖如此，一些好市多鐵粉賭咒說，該大賣場的鮭魚品質要比其他生鮮果菜店來得棒。例如Reddit用戶Surprise_Corgi便說，牛肉或鮭魚，他沒見過同樣價錢還比好市多品質來得棒，實在差好幾個級數。

雞胸肉是烹飪必用，所以，若是打算買些雞胸肉，在當地果菜店買就好。Reddit用戶drubhub表示，好市多的雞胸肉每磅在2.99到3.49元之間，相形下Kroger超市的有機雞胸肉每磅為2.79元。GOBankingRates查證後發現，去皮去骨的雞胸肉在好市多賣每磅4.34元，但在勞爾夫每磅賣3.99元。

最後是牙膏。Reddit用戶Futurama_Owl指出好市多牙膏較貴，讓人頗驚訝，但網站算一算，發現不得不同意。好市多一般賣四條入的一袋牙膏，讓顧客看來似乎很划算，但與地方超市相比，實則不然。舉個例子，四條入的舒酸定在好市多賣31.99元，但兩條入的在勞爾夫只賣13.99元；雖說勞爾夫賣的舒酸定與好市多不盡然相同，但效果似乎一樣，所以在好市多買，較不划算。

好市多 牛奶 蔬菜

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