網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

好市多因商品優質、價格優惠而廣受喜愛，但由於有太多商品和品牌可供選擇，要確保在購物時不做出錯誤的選擇，有時候確實很難。取自Shutterstock

好市多 因其商品優質、價格優惠而廣受民眾喜愛，但前往購物時，有時也不免令人擔心，由於有太多商品和品牌可供選擇，要確保在購物時不做出錯誤的選擇，有時候確實很難。

幸運的是，好市多的粉絲勇於表達他們對各種商品的意見，雖然有無數的食品獲得了大大的讚美，但也有許多讓消費者們感到失望。最近好市多的粉絲們便在社群媒體對以下這些商品留下負評。

Real Good墨西哥雞肉捲。取自Real Good Food

1. Real Good墨西哥 雞肉捲

這款適合生酮飲食的冷凍食品似乎名不副實，在Reddit網站上有許多對該產品的投訴。上個月，一名網友開啟了這個話題，他寫道「嘗了Realgood的墨西哥雞肉捲(Chicken Grande Enchiladas with Tomatillo Sauce)。好市多，你到底在想什麼？5顆星評價，我只給它0顆。」

多名網友也表達了類似的看法，一個人留言說，他在嘗試生酮飲食時也試過這款雞肉捲，「它們是垃圾，生酮飲食不是該忍受這個的藉口」。雖然有人將該商品描述為 「鹹得一塌糊塗」，但也有人說它「超級、超級淡」、「乳酪的品質顯然很差」。

Real Good培根包餡墨西哥辣椒。取自Real Good Food

2. Real Good培根包餡墨西哥辣椒

雞肉捲並不是Real Good唯一讓顧客不滿意的商品。在最近的一個Reddit主題中，一名網友評論說，Real Good一定是好市多賣得最差的品牌。這條貼文得到了超過230個讚，有些網友特別指名是該品牌的培根包餡墨西哥辣椒(Bacon Wrapped Stuffed Jalapeños)。

網友說，煮了墨西哥辣椒，所有的乳酪都流出來了，但培根卻還沒有熟；若放在氣炸鍋裡煮培根，乳酪就不見了；而且味道就像…甚麼調味都沒有。

Kevin's韓式燒烤牛肉。取自Kevin's Natural Foods

3. Kevin's韓式燒烤牛肉

Reddit網站上也有人對Kevin's天然食品系列(Natural Foods Products)有負面的體驗。有人說，對Kevin's烤薄牛肉片(bulgogi)表示失望，可能指的是該品牌的韓式燒烤牛肉(Korean BBQ Style Beef)，而另一人則說是泰式雞肉椰汁湯(Thai-Style Chicken and Coconut Soup)。

兩個月前，一位Reddit網友發起了「Kevins的肉怎麼了？」的話題，一群網友對該品牌的產品也提出抱怨，其中同樣有韓國燒烤牛肉，一位網友甚至將它比作「狗糧」。其他人則大肆批評該品牌的雞肉食品，其中有人說這款雞肉食品是「他們在好市多買過最糟糕的東西之一」。

好市多新鮮農產品。取自Shutterstock

4.新鮮農產品

如果說有一種好市多的商品一直把顧客拒之門外，那就是農產品了。從香蕉到馬鈴薯，好市多的水果和蔬菜多次被指責「很快就會變質」。

一位網友指出，他通常避免採購好市多的農產品，因為他住在東岸，發現許多產品來自西岸，在運輸過程中耗費了很長時間，以致在買回家後不能保持足夠的鮮度。另一個人說，農產品是他們在其他超市採購的主要項目，因為好市多買的太容易發黴和腐爛了。

好市多販售的蘋果。取自Shutterstock

在好市多的農產品中，許多Reddit網友對蘋果表示不滿。一些人分享了關於水果迅速腐爛的經驗，其他一些人則對蜜脆蘋果(honey crisp apples)的味道表達不滿。

一名網友說，這或許聽起來很奇怪，但好市多的蜜脆蘋果經常有一種奇怪、獨特的苦味；購買的蘋果中約有30%是美味的，但太多時候它們很糟糕。

好市多販售的酪梨。取自Shutterstock

6.酪梨

另一個讓好市多購物者喜憂參半的水果是酪梨。在Reddit網站上，一些網友對這個水果很有意見，其中一人說，他有好長時間不買酪梨了，因為它們不會正常熟成。另外，有多名Reddit網友建議購買墨西哥酪梨，而不是智利和秘魯等地的酪梨。一名網友說，來自墨西哥的幾天就能完美熟成；其他的則永遠像石頭一樣硬，最後只能扔進垃圾桶。

好市多的壽司。取自Shutterstock

7.壽司

好市多的壽司曾多次引發負面評論。上個月，一位Reddit網友分享了一張好市多的壽司照片寫道，「華盛頓州圖克維拉(Tukwila)的各種壽司，像蛋糕一樣熱銷！」儘管該主題是正面的，但並不是每個人都認同。

一位網友留言說，不要買這些東西，它們不好吃；米飯的味道太濃了，魚也很平庸。另一個人甚至說，好市多的壽司，是他們所吃過的最糟糕的。