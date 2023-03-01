肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

由於肉類仍然是多數美國人飲食的核心，在哪裡購買就很重要了。取自Shutterstock

近年關於植物性食物的討論甚囂塵上，讓人以為美國人可能很快就會放棄肉類了；其實不然，根據Ipsos的調查資料，89%的美國人是肉食者，三分之二的人把吃紅肉視為日常飲食的一部分。

事實上，根據伊利諾大學的一項研究發現，肉類消費仍然正在增加，從2015年到2019年，美國的人均肉類消費每年都穩步成長，到2020年達到每人264磅之多。

由於肉類仍然是多數美國人飲食的核心，在哪裡購買就很重要了，無論是為未來一周挑選日常用品，或準備野餐、或在庭院燒烤，肉類櫃檯都很難不讓人停下腳步。而消費者關心的是，能提供最新鮮、最優質肉類的賣場，出售的肉類不含任何添加成分、防腐劑或生長激素。

如果想確定買到的是優質的肉片，那麼可以優先考慮以下8家連鎖賣場。

1. 全食 (Whole Foods)

全食的商業模式是為客戶提供高品質的雜貨商品，不含任何人工成分或防腐劑。這種做法也反映在肉類部門，該部門擁有「動物福利認證的本地、有機和草飼選擇」。全食選擇的肉類不僅是有機，如有機雞肉、豬肉和各種牛肉，還有一些特別的項目，如新鮮羊肉及雞肝和雞爪。雖然在全食買肉，可能要支付更多費用，但肯定會讓你吃得安心。

廣受消費者喜愛的好市多，也有不少高品質的肉類。會員可以在這裡買到大量的新鮮肉類（大量是基本條件）和包裝好的肉類，足夠全家人食用。根據The Grocery Store Guy的說法，雖然可能會在其他競爭對手如山姆俱樂部(Sam's Club)找到更好的價格，但好市多的肉類「通常更新鮮」。一位Reddit的網友說，他在好市多買了很多肉，這裡的頂級肋眼牛排價格合理，但品質比家附近超市宣傳的好多了。需要更多證明好市多的肉類有多好嗎？問問紐約名廚張錫鎬(David Chang)就知道了，他在最近的一次播客節目中對好市多的頂級肉類大加讚賞，他特別提到了只需49美元就能買到的牛腩，「如果你在全食購買，那就是150美元。」

3. 衛格門 (Wegmans)

如果住在東北部，那麼可能離衛格門超市不太遠。這個受人喜愛的家族連鎖商店的肉類部門出售的各種新鮮肉類，包括野牛和鴨子等野味。一位Reddit網友說，他特別喜歡衛格門所提供的更高品質肉類，如珍貴的日本和牛，「它不便宜......但我不確定在其他地方能找得到這種和牛」。

4. Sprouts

Sprouts的座右銘是：讓食物盡可能地接近自然，味道最好。這就是為什麼這家位於鳳凰城的連鎖店能自豪地說賣的都是健康的肉類，例如來自Grass Run Farms的100%草飼牛肉。但是，Sprouts的真正特點是，它讓消費者有大量的選擇。購物者可以選擇一些新鮮的肉類，如草飼羊肉和純天然的家禽和豬肉，以及料理好的肉類，如烤肉串和漢堡肉餅等。一位Reddit網友強調，如果你喜歡厚切培根，他們有最好的。

5. 大眾超市 (Publix)

你可能知道並喜歡Publix的自有品牌Pub Subs，但也可以在這家美國南部的連鎖超市購買各種新鮮肉類。Publix提供GreenWise系列的肉類，這些肉類不含抗生素或添加生長激素，來自「100%素食」的動物。在一段宣傳影片中，這家連鎖超市將肉類櫃檯工作人員描述為「大師」(maestro)，他們會根據客戶的喜好提供任何部位的肉類，並可提供食譜 和其他烹飪技巧。

6. Stater Bros.

自1936年以來，Stater Bros.一直為整個南加州 的客戶提供優質肉類，根據其網站，Stater Bros.提供新鮮的肉類、各種不同口味和調味好的真空醃製肉類。經過國家認證的切肉師傅經過兩年的培訓，以提供專業的客戶服務，這讓它與其它賣場明顯不同。一位網友稱讚說，與其它超市賣場相比，Stater Bros多年來一直以擁有最好的肉類部門而聞名。

7. 山姆俱樂部(Sam’s Club)

就像好市多一樣，山姆俱樂部也有鮮肉部門，會員可以大量購買優質產品。無論是為這一整個月做準備，還是為了舉辦大型聚會，都可以找到各式各樣的肉類，如豬里脊、烤雞肉、排骨等。根據The Grocery Store Guy的報導，如果想在下一次採購中節省開支，那麼值得注意的是，山姆俱樂部的價格似乎比好市多更優惠。

8. 阿爾迪(Aldi)

當提到種類繁多、價格低廉的商品時，消費者經常一次又一次地轉往阿爾迪。這種對品牌的忠誠度延伸到阿爾迪的肉類部門，該部門總是提供物超所值的商品。一位Reddit網友分享說，他所有的肉都是在Aldi買的，他認為品質非常好。另一位網友說，他曾經是挑剔的肉類消費者，一開始對從Aldi購買肉類感覺很奇怪，但當他挑到一塊油花如大理石紋路的肋眼時，才認同Aldi「非常棒，而且價格合理。」