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德國Dyson吸塵器總統日特賣 最多可省$150

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
在春季大掃除前，可購買一台新的吸塵器。取自Dyson網站
在春季大掃除前，可購買一台新的吸塵器。取自Dyson網站

不知不覺間春天的腳步已經近了，隨著溫暖季節的來臨，更多的花粉、寵物掉落的毛髮、灰塵…可能會讓人計畫在春季大掃除前購買一台新的吸塵器。現在機會來了，德國吸塵器領導品牌戴森(Dyson)推出總統日(2月20日)促銷活動，5款受到消費者高度評價的真空吸塵器，從專吸寵物毛屑的機型，到為難以觸及的清潔死角而設計的新產品，最高可享150美元折扣。

Dyson Cyclone V10 Animal Vacuum Cleaner。...
Dyson Cyclone V10 Animal Vacuum Cleaner。取自Dyson網站

1.Dyson Cyclone V10 Animal Vacuum Cleaner

告別過敏這款真空吸塵器由14個旋風分離器構成，可產生強大吸力，將花粉、細菌等微小顆粒吸入集塵袋。更重要的是，此款吸塵器配備了完全密封的過濾系統，幾乎可100%地將小至0.3微米的顆粒一網打盡。

Dyson網站售價449.99美元（原價549.99 美元）


Dyson Ball Animal 3 Extra Vacuum Cleaner...
Dyson Ball Animal 3 Extra Vacuum Cleaner。取自Dyson網站

2.Dyson Ball Animal 3 Extra Vacuum Cleaner

這款設備不僅是一款強力吸塵器，還可以為家中寵物梳理毛髮。附帶一組寵物美容工具，適合中等或長毛的寵物，可直接從毛小孩身上直接去脫落的毛髮、死皮和過敏源。

Dyson網站售價399.99美元（原價499.99美元）



Dyson V15 Detect Absolute Vacuum Cleaner...
Dyson V15 Detect Absolute Vacuum Cleaner。取自Dyson網站

3.Dyson V15 Detect Absolute Vacuum Cleaner

作為戴森吸力最強大的智慧無線吸塵器，V15配備的雷射燈，可顯示地板上的微小灰塵。此外，它還有配備一個可彎曲的L型接頭，可以輕鬆地將吸塵器伸到沙發等大型家具下方。

Dyson網站售價699.99美元（原價799.99美元）



Dyson V8 Absolute Vacuum Cleaner。取自Dyson...
Dyson V8 Absolute Vacuum Cleaner。取自Dyson網站

4.Dyson V8 Absolute Vacuum Cleaner

這款真空吸塵器功能強大且重量輕，清潔起來更加得心應手。配有兩個吸頭：一個可清除地毯上的污垢，另一個可清除地板上的灰塵和碎屑。六芯能量密集型電池可提供40分鐘的電力。

Dyson網站售價399.99美元（原價499.99美元）



Dyson Ball Animal 2 Pet Vacuum Cleaner。取...
Dyson Ball Animal 2 Pet Vacuum Cleaner。取自Dyson網站

5. Dyson Ball Animal 2 Pet Vacuum Cleaner

這款真空吸塵器可深入地毯纖維，有效清除灰塵、動物毛髮和污垢。它配備了一個防纏繞的渦輪工具，可以去除地毯和其他室內裝潢上的毛髮（因此沒有刷條讓毛髮纏繞）。

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過敏 德國

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