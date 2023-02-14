木質地板保養較費心 專家建議可選這9款清潔劑

堅固耐用的木質地板冬暖夏涼而且環保，是許多人居家室內裝潢的首選，只是清潔保養較為費心。Getty Images

堅固耐用的木質地板冬暖夏涼而且環保，是許多人居家室內裝潢的首選，只是木質地板清潔保養較為費心，美國清潔協會(American Cleaning Institute)高級副總裁桑索尼 (Brian Sansoni) 提出專業建議：「地板材料有很多種，包括木材、乙烯基、石材和瓷磚等，所以正確清潔地板的方法就要查看廠商資料，通常廠商會推薦特定產品，如果沒有，也可閱讀清潔產品說明書，也可找到居家地板適合的清潔用品。」

同時桑索尼也列出木質地板的清潔程序：首先是定期清潔地板；先吸塵或清掃地板，以清除污垢、灰塵和碎屑，地板要撤底打掃乾淨；然後清潔液倒在地板的停留長時間要足夠，才能軟化塵土；不要使用會劃傷地板的墊子或清潔劑；使用清潔劑前，請務必閱讀並遵照產品使用說明；如果要打磨地板，務必在上蠟或上光前，確定地板一塵不染而且完全乾燥。

至於清潔地板的拖把可依需要使用，但不建議在任何類型木質地板使用蒸汽拖把。桑索尼強調「依照廠商推薦的清潔方法和解決方案，若貿然使用其他產品和器具可能使地板受損，一如既往，請聯繫地板廠商以獲取正確的清潔建議。」

以下是紐約郵報購物團隊精選9種市面上最受好評的地板清潔劑和1款清潔機。

1. Bissell CrossWave 頂級木質地板清潔機(定價：257元)，可同時吸塵和清洗，適用於木質地板、瓷磚、甚至地毯。

2. Bona木質地板專用清潔劑(售價：16-18元)

3. Black Diamond Stoneworks地板清潔劑(售價不一)

4. Aunt Fannie"s木質地板專用清潔劑(售價：10-14元)

5. Murphy木板濃縮清潔劑(售價：17元)

6. Method木質地板清潔劑(售價：6-15元)

7. Hoover Paws & Claws硬地板清潔劑(售價：10元)

8. Rejuvenate專業木質地板修復拋光劑(售價：23-28元)

9. Weiman木質地板清潔劑(售價：6-15元)

10. Hoover FloorMate豪華型硬地板清潔機(售價：160元)適用於硬木、層壓板、乙烯基和瓷磚地板，清潔刷使用120伏特可輕柔清洗地板，並採用雙槽技術以及洗乾模式。